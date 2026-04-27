Привидения из водопровода: ученые нашли научное объяснение встречам с духами

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Из-за столкновений с «мистикой» происходит резкий скачок уровня кортизола в слюне человека.

Существуют ли приведения: почему ощущается присутствие духов

Daily Mail: паранормальная активность может возникать из-за водопроводных труб

Специалисты из Университета Макэуэна выяснили, что предполагаемая паранормальная активность может быть результатом воздействия инфразвуковых вибраций от ветхих труб. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам руководителя исследования профессора Родни Шмальца, в старых зданиях, особенно в подвальных помещениях, изношенные системы вентиляции и водоснабжения генерируют низкочастотные колебания.

Человеческое ухо не способно сознательно их воспринять. Однако организм реагирует на них физиологически.

У испытуемых, подвергавшихся воздействию звука частотой 18 Гц, зафиксировали резкий скачок уровня кортизола в слюне. Это свидетельствует о стрессовой реакции.

Шмальц подчеркнул, что когда человек находится в месте с репутацией «дома с привидениями», возникшее из-за инфразвука беспокойство или раздражительность он ошибочно приписывает присутствию сверхъестественных сил.

В ходе эксперимента ученые пригласили 36 добровольцев, которые слушали музыку в специальных условиях. Для половины участников тайно включали инфразвук через скрытые сабвуферы.

Подопытные не могли определить наличие низкочастотных волн, но их эмоциональное состояние заметно менялось. Они становились более угнетенными и считали звучащую мелодию более печальной, чем она была на самом деле.

Кейл Скаттерти, один из авторов работы, отметил, что повышение уровня кортизола и раздражительности под влиянием вибраций труб происходит бесконтрольно.

Ученые надеются, что их труд поможет бороться с дезинформацией и псевдонаучными суждениями. Эксперты рекомендуют при возникновении чувства присутствия посторонних существ в пустой комнате в первую очередь проверить состояние водопроводных сетей и коммунальных систем.

Исследователи планируют продолжить изучение влияния различных частот и их длительности воздействия на психику человека.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
