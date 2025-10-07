Житель Пензенской области задержан за сотрудничество с ВСУ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 69 0

Он установил контакт с представителем вражеских структур через мессенджер Telegram.

Жителя Пензенской области задержали за сотрудничество с ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Житель Пензенской области 2001 года рождения оказался под арестом за сотрудничество с представителем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, управление ФСБ по Пензенской области выявило и пресекло противоправную деятельность молодого человека, который был причастен к совершению преступления по статье 275.1 УК РФ о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством или международной организацией.

Подозреваемый через мессенджер Telegram установил контакт с представителем вооруженных сил Украины и оказывал содействие, направленное против безопасности России. Также выяснилось, что он планировал вступить в ВСУ.

ФСБ проводит следственные и оперативно-разыскные мероприятия для документирования других эпизодов противоправной деятельности и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для расследования.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье схватили мужчину, который в Telegram открыто призывал украинские войска атаковать Москву и объекты оборонно-промышленного комплекса в регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего
11:43
Пьяный мужчина сжег дом с бабушкой и детьми в Курганской области
11:40
Минтруд объявил о повышении пособия по безработице с 2026 года
11:34
Это было близко: крупный астероид пролетел на расстоянии 428 км от Земли

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео