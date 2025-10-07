Super: Тимур Родригез за 45 минут может заработать на алименты для детей

Телеведущий Тимур Родригез способен заработать сумму алиментов для своих детей всего за 45 минут выступления на частном концерте. Об этом сообщает Super.

По данным источника, артист получает около 1,5 миллиона рублей за концерт, который длится меньше часа и включает шесть песен. При этом его работа в роли ведущего оценивается в 2,5 миллиона рублей за пять часов, а участие в съемках стоит 400 тысяч рублей за день, который длится примерно 12 часов.

Ранее Родригез подал в Пресненский суд Москвы иск к бывшей супруге Анне, чтобы снизить размер алиментов. При разводе он обязался ежемесячно перечислять 1,5 миллиона рублей на содержание сыновей и еще около 500 тысяч на нужды бывшей жены, включая отпускные траты. Теперь он просит сократить выплаты детям до 500 тысяч рублей в месяц.

Согласно информации, в окружении семьи отмечают, что в начале брака артист почти не обращал внимания на высокую сумму алиментов, однако теперь считает выплаты чрезмерными.

