Тимур Родригез за 45 минут может заработать на алименты для детей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 86 0

Шоумен и телеведущий ранее подал на бывшую жену в суд, надеясь избавить себя от лишних трат.

Сколько зарабатывает Тимур Родригез

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Super: Тимур Родригез за 45 минут может заработать на алименты для детей

Телеведущий Тимур Родригез способен заработать сумму алиментов для своих детей всего за 45 минут выступления на частном концерте. Об этом сообщает Super.

По данным источника, артист получает около 1,5 миллиона рублей за концерт, который длится меньше часа и включает шесть песен. При этом его работа в роли ведущего оценивается в 2,5 миллиона рублей за пять часов, а участие в съемках стоит 400 тысяч рублей за день, который длится примерно 12 часов.

Ранее Родригез подал в Пресненский суд Москвы иск к бывшей супруге Анне, чтобы снизить размер алиментов. При разводе он обязался ежемесячно перечислять 1,5 миллиона рублей на содержание сыновей и еще около 500 тысяч на нужды бывшей жены, включая отпускные траты. Теперь он просит сократить выплаты детям до 500 тысяч рублей в месяц.

Согласно информации, в окружении семьи отмечают, что в начале брака артист почти не обращал внимания на высокую сумму алиментов, однако теперь считает выплаты чрезмерными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего
11:43
Пьяный мужчина сжег дом с бабушкой и детьми в Курганской области
11:40
Минтруд объявил о повышении пособия по безработице с 2026 года
11:34
Это было близко: крупный астероид пролетел на расстоянии 428 км от Земли

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео