Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясной продукции

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 63 0

Таким образом будет возможно снизить долю нелегального оборота и повысить прозрачность рынка.

Зачем маркировать мясную продукцию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Минпромторг РФ предложил начать обязательную маркировку мясных изделий с 1 марта 2026 года, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира в потребительской упаковке. Проект постановления был опубликован министерством на портале проектов нормативных правовых актов.

В министерстве пояснили, что инициатива предусматривает поэтапное введение системы маркировки: с 1 марта 2026 года будет запущена регистрация участников оборота продукции, с 1 августа 2026 года — обязательная маркировка мясных продуктов, а с 1 октября 2026 года — колбасных изделий.

Согласно документу, доля незаконного оборота мясной продукции на российском рынке в 2024 году составила 18%. Минпромторг отметил, что введение обязательной маркировки позволит сократить объемы нелегальной продукции, повысить уровень безопасности и защиты граждан, улучшить собираемость платежей и обеспечить прозрачность рынка с возможностью мониторинга в реальном времени.

Ожидается также, что нововведение увеличит долю добросовестных производителей, повысит эффективность контроля за оборотом продукции, подлежащей подтверждению соответствия, и снизит количество нарушений технических регламентов и правил оценки продукции.

