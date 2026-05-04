Никогда не поздно: женщина сменила профессию и открыла бизнес в 72 года

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Она не исключает, что захочет выбрать другую карьеру еще раз.

Как решится на увольнение с работы в никуда на пенсии

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: женщина сменила профессию и открыла бизнес в 72 года

В Великобритании Изабель Уокер в 72 года сменила сферу деятельности и запустила собственный бизнес по цветовому анализу внешности. Об этом сообщило The Guardian.

До этого женщина успела поработать журналисткой, редактором отдела красоты, специалистом по коммуникациям и даже соосновательницей благотворительного фонда.

Идея новой карьеры пришла к ней случайно во время визита с дочерью к колористу. Специалист заметила, что Изабель отлично разбирается в оттенках и посоветовала ей попробовать себя в этом направлении.

Несмотря на первоначальные сомнения, связанные с преклонным возрастом, британка прошла обучение и открыла студию, где теперь помогает женщинам подбирать идеальную палитру гардероба.

Новая работа стала для Уокер четвертым полноценным профессиональным этапом в жизни. Она специализируется на консультациях для дам в период постменопаузы, а также проводит совместные сессии для матерей и дочерей.

«Это дает мне огромный заряд бодрости. Я вижу, как преображаются люди, и это вдохновляет. Драпировки ткани рассказывают свою историю, и они никогда не лгут», — поделилась Изабель.

Она также добавила, что сама долгое время считала себя обладательницей «зимнего» цветотипа. Однако новые знания показали, что ей больше подходят мягкие осенние тона. После этого она полностью избавилась от черных вещей в шкафу и стала подбирать одежду более осознанно.

Жизненный путь Изабель был полон испытаний. В молодости она потеряла первенца из-за тяжелой преэклампсии, что позже подтолкнуло ее к созданию профильной благотворительной организации.

Уокер призналась, что работа всегда была важной частью ее идентичности, и она не представляет себя на пенсии. По ее словам, она не жалеет о принятых решениях и всегда смотрит только вперед.

Пенсионерка подчеркнула, что не исключает возможности сменить карьеру в пятый раз в будущем, если жизнь представит новый интересный шанс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:15
«Желтый» уровень опасности: во вторник в Москве ожидается гроза и сильный ветер
21:00
Не можешь уснуть — считай овец: откуда взялся этот метод борьбы с бессонницей
20:56
Подвиньтесь, Инстасамка и Бузова: Бабкина готовит новый хит с молодой певицей
20:33
«Половина пути проделана»: Лерчек завершила четвертый курс химиотерапии
20:30
Пассажир открыл аварийный выход и выпрыгнул из самолета на ходу
20:22
Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Опасные цветы: россиянам напомнили о штрафах за выращивание запрещенных растений
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео