На примере шефа Ивлева: почему мужья уходят из семьи после 45 лет

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 122 0

Что подвигло телеведущего на такой поступок в свое время?

Почему мужчины после 45 лет уходят к молодым девушкам

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Слободчиков: Ивлев ушел от первой жены из-за кризиса среднего возраста

Попытка бросить семью и начать жизнь с чистого листа с молодой возлюбленной может быть одним из способов справиться с кризисом среднего возраста. Об этом рассказал доктор психологических наук, семейный психолог Илья Слободчиков в беседе с aif.ru.

Одним из ярких примеров, когда человек после 45 лет начинает новую жизнь с партнером, гораздо моложе себя, стал шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. В этом возрасте он бросил свою первую жену и ушел к Валерии Куденковой, которая младше его на 19 лет. Союз их продержался почти пять лет.

По словам психолога, на пятом десятке у человека сильно меняется мировоззрение и восприятие многих вещей.

«Гормональные изменения, разумеется, как у мужчин, так и у женщин в определенном возрасте никто не отменял, они тоже происходят. Безусловно, и то, и другое может очень по-разному влиять на людей и семью. Но может и никак не затрагивать отношения в браке», — говорит Слободчиков.

Эксперт уточнил, что возраст от 45 до 59 лет считается зрелостью. То есть именно в этот период человек достигает кризис среднего возраста со всеми вытекающими последствиями.

Однако то, как поведет себя мужчина или женщина, зависит от особенностей их характера, культуры, воспитания, а также привычной модели социализации.

«Надо понять причины, по которым люди разводятся. Физиологические основания, если уж мы всерьез говорим о каких-то изменениях в организме, штука очень весомая. Но причиной развода может быть все что угодно, помимо физиологии», — считает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, почему шеф Ивлев разводится с молодой женой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего
11:43
Пьяный мужчина сжег дом с бабушкой и детьми в Курганской области

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео