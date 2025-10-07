На примере шефа Ивлева: почему мужья уходят из семьи после 45 лет

Психолог Слободчиков: Ивлев ушел от первой жены из-за кризиса среднего возраста

Попытка бросить семью и начать жизнь с чистого листа с молодой возлюбленной может быть одним из способов справиться с кризисом среднего возраста. Об этом рассказал доктор психологических наук, семейный психолог Илья Слободчиков в беседе с aif.ru.

Одним из ярких примеров, когда человек после 45 лет начинает новую жизнь с партнером, гораздо моложе себя, стал шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. В этом возрасте он бросил свою первую жену и ушел к Валерии Куденковой, которая младше его на 19 лет. Союз их продержался почти пять лет.

По словам психолога, на пятом десятке у человека сильно меняется мировоззрение и восприятие многих вещей.

«Гормональные изменения, разумеется, как у мужчин, так и у женщин в определенном возрасте никто не отменял, они тоже происходят. Безусловно, и то, и другое может очень по-разному влиять на людей и семью. Но может и никак не затрагивать отношения в браке», — говорит Слободчиков.

Эксперт уточнил, что возраст от 45 до 59 лет считается зрелостью. То есть именно в этот период человек достигает кризис среднего возраста со всеми вытекающими последствиями.

Однако то, как поведет себя мужчина или женщина, зависит от особенностей их характера, культуры, воспитания, а также привычной модели социализации.

«Надо понять причины, по которым люди разводятся. Физиологические основания, если уж мы всерьез говорим о каких-то изменениях в организме, штука очень весомая. Но причиной развода может быть все что угодно, помимо физиологии», — считает эксперт.

