Суперлуние: как астрономическое явление влияет на наше здоровье

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 311 0

Россияне станут свидетелями редкого феномена в ночь с 7 на 8 октября.

Как суперлуние влияет на наше здоровье

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кардиолог Васильев: суперлуние влияет на наше здоровье

Россияне увидят редкое астрономическое явление — суперлуние уже сегодня, 7 октября. Однако оно может оказать влияние на наше самочувствие и психику. Об это напоминает URA.RU.

По словам кардиолога-терапевта Сергея Васильева, суперлуние и полнолуние действительно влияют на наше здоровье.

«Исследования показывают, что в эти периоды люди могут испытывать снижение продолжительности сна и уменьшение фазы глубокого сна. Это связано с повышенной освещенностью и снижением уровня мелатонина», — объясняет врач.

Кроме того, с Луной связано множество мифов и легенд. Многие считают, что она обладает магическими свойствами, что может оказывать влияние на психику человека. Васильев отмечает, что в полнолуние люди становятся более активными и эмоциональными.

«Некоторые исследования показывают, что в это время у людей с нестабильной психикой наблюдаются обострения, а уровень тревожности может увеличиваться», — добавляет он.

Тем не менее, есть и положительные аспекты. По словам врача, у чувствительных людей в полнолуние могут проявляться скрытые творческие способности.

«Многие становятся более креативными, создавая стихи или музыку», — подчеркивает Васильев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что видят люди во время клинической смерти и почему не хотят возвращаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего
11:43
Пьяный мужчина сжег дом с бабушкой и детьми в Курганской области

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео