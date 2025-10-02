Между мирами: что видят люди во время клинической смерти и почему не хотят возвращаться

Клиническая смерть — это временное состояние перед гибелью, при котором человека еще можно спасти. Да, оказывается, побывать между жизнью и смертью возможно, и возможно даже в этот промежуток «договориться» о возвращении, не заключая сделку с дьяволом.

Как меняется жизнь у переживших клиническую смерть и что видят, находясь на волосок от гибели, эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач-патологоанатом, член-корреспондент РАН Лев Кактурский.

Что происходит с организмом во время клинической смерти

Состояние клинической смерти 5-tv.ru

В момент наступления клинической смерти останавливается кровообращение. Так как от него зависит функционирование головного мозга, длительность этого состояния составляет менее десяти минут. По истечении этого времени наступает кислородное голодание и мозг необратимо погибает.

При этом другие органы более терпимы. Например, сердце может вновь начать биться даже через 30-40 минут после нарушения кровотока.

«Бывали ситуации, когда можно, например, восстановить кровообращение через полчаса. Но в это время головной мозг уже погибает, и тогда человек превращается в овощ: только его тело функционирует», — рассказал эксперт.

На продолжительность функционирования нейронов головного мозга также влияет температура тела и окружающей среды: чем холоднее, тем больше времени на спасение.

Почему не всех реанимируют из клинической смерти

Клиническая смерть 5-tv.ru

Каждый человек перед биологической смертью пребывает в клинической, и каждого на этом этапе еще можно реанимировать. Однако не во всех случаях это имеет смысл.

«Когда пациент болен раком, все его органы пронизаны метастазами и фактически уже не могут функционировать. Реанимация в этой ситуации продлит его мучения и страдания», — пояснил Кактурский.

Люди впадают в состояние клинической смерти при абсолютно разных патологиях — это может произойти и из-за болезни почек, и при отравлении.

Поэтому врачи принимают решение о реанимации индивидуально — анализируя, поражены ли жизненно важные органы.

Что видят люди в состоянии клинической смерти

Что чувствуют после клинической смерти? 5-tv.ru

Процесс смерти наступает от кислородного голодания мозга. Но нейроны отмирают не сразу: вначале возрастает их активность, и они выбрасывают норадреналин — гормон, который обостряет внимание. Увеличивается серотонин, и появляются галлюцинации.

Выжившие описывают предсмертное состояние примерно одинаково: видят туннель или ощущают полет.

«В состоянии клинической смерти человек испытывает ощущения, которые называют взаимодействием с высшим потусторонним миром», — поделился врач-патологоанатом.

Вначале людям кажется, что они перемещаются в замкнутом пространстве, похожем на трубу, в сторону света. Затем многие чувствуют радость.

Наука объясняет это поступлением из мозга дофамина — гормона, отвечающего за ощущение удовлетворения.

«Люди испытывают блаженство и даже не желают возвращаться к обычной жизни, а некоторые сразу ощущают непреодолимое мучительное состояние. Считают, что это уже другой путь в жизни после смерти», — рассказал эксперт.

При этом верующие убеждены, что в момент полета душа отходит от телесной оболочки. Именно она переживает перемещение по туннелю. И потом, по возвращении в свою земную оболочку — то есть тело — человеку передаются эти воспоминания.

«Мы еще недостаточно, наверное, изучили основу души с научной точки зрения, поэтому и получается такое двойное трактование: теологическое и научное», — отметил Кактурский.

Как меняется жизнь человека после клинической смерти

Жизнь после клинической смерти 5-tv.ru

Факт пребывания в состоянии клинической смерти не влияет на ухудшение здоровья и сокращение продолжительности жизни. Восстановить жизненные функции организма можно полностью.

Физические изменения

Инвалидами после клинической смерти становятся только при серьезном нарушении работы мозга, ведь мышление уже не вернуть. Так как нервные клетки практически не восстанавливаются, врачи не допускают до такого исхода.

Но иногда людей реанимируют с повреждением части нейронов головного мозга. Это происходит из-за длительного пребывания в состоянии клинической смерти.

В таких случаях начинается ишемия — нарушение кровоснабжения отдельных органов. Тут восстановление будет зависеть от последствий и продолжительности отсутствия кровотока, а не от самого факта клинической смерти.

Психологические изменения

После клинической смерти у многих меняется мировосприятие, повышается нравственность.

«Люди пересматривают свои жизненные позиции, взгляд на мир, и, как правило, они начинают мыслить более философски, более гуманно. Они осознают, что самое главное — это любовь к родным и близким, что нужно делать добро», — заключил Кактурский.