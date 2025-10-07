В Италии юноша погиб под рухнувшей статуей, пытаясь впечатлить девушку

Дарья Орлова
Он мечтал стать горным спасателем и за несколько дней до трагедии получил лицензию пилота вертолета.

Юношу насмерть раздавила статуя

Фото: www.globallookpress.com/Ernst Wrba

Статуя у фонтана в Италии насмерть раздавила юношу

В итальянской Валь Веносте 19-летний Леон Мозер погиб в результате несчастного случая на Ратушной площади. Инцидент произошел, когда юноша решил взобраться на статую, установленную на городском фонтане. Об этом сообщает газета Il Messaggero.

По предварительным данным, Мозер хотел похвастаться перед девушкой, которая ему понравилась. Однако конструкция не выдержала — статуя обрушилась, и тяжелая фигура придавила молодого человека. Полученные травмы оказались смертельными.

Случившееся потрясло жителей небольшого итальянского города, а полиция уже начала расследование, чтобы установить, были ли нарушения в содержании городской скульптуры.

Известно, что Мозер был целеустремленным и мечтал стать горным спасателем. Он успешно сдал вступительные экзамены и получил лицензию пилота вертолета.

Трагическая гибель юноши вызвала широкий отклик в регионе. Власти рассматривают возможность проверки всех городских монументов и фонтанов, чтобы исключить подобные случаи в будущем.

