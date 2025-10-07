«Была бы рада получить рекомендации»: Тунберг унизила Трампа в ответ на его выпад

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 77 0

Экоактивистка и президент США усомнились в психическом здоровье друг друга.

Тунберг и Трамп обменялись «любезностями»

Фото: www.globallookpress.com/Anders Wiklund

Активистка Тунберг унизила Трампа в ответ на его выпад

Экоактивистка Грета Тунберг резко ответила президенту США Дональду Трампу,  вернув ему рекомендацию обратиться к специалисту из-за проблем с психикой.

На недавней пресс-конференции в Овальном кабинете президент США, комментируя задержание шведской экоактивистки в Израиле, не удержался от резкой оценки:

«Она просто смутьянка, скандалистка с проблемами управления гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу».

Не заставила себя ждать реакция Тунберг. В соцсети она с иронией ответила Трампу:

«Я была бы рада получить любые рекомендации по борьбе с так называемыми „проблемами с управлением гневом“, поскольку, судя по вашему впечатляющему послужному списку, вы тоже, похоже, страдаете от них».

Трамп также ранее отметил, что Грета, изначально сосредоточенная на вопросах изменения климата, сместила фокус на другие политические темы.

