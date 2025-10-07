В Тульской области пациент избил троих соседей по палате трубой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 85 0

В результате нападения жертвы получили серьезные травмы.

Пациент избил трех своих соседей по палате трубой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пациент избил трех своих соседей по палате трубой под Тулой

В больнице города Ефремова пациент с металлической трубой набросился на троих соседей по палате, жестоко избив их. О случившемся сообщили в Следственном комитете по Тульской области.

По данным следствия, 6 октября мужчина, проходивший лечение в стационаре, поссорился с соседями по палате. В какой-то момент он схватил металлическую трубу и нанес ею множественные удары по головам троим мужчинам.

Следователи уточнили, что действия пациента квалифицированы как покушение на убийство трех человек, что подпадает под часть 3 статьи 30 и пункт «а» части 2 статьи 105 УК России.

По информации СК, мужчину вовремя успели остановить медицинские работники. Все пострадавшие были экстренно доставлены в реанимацию, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей и выясняют причины конфликта, который привел к нападению.

Такое происходит и в других странах. Ранее в американской клинике пациентка скончалась спустя две недели после того, как на нее напала агрессивная соседка по палате. Полученные травмы оказались смертельными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего
11:43
Пьяный мужчина сжег дом с бабушкой и детьми в Курганской области

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео