Звездные войны: Трамп опубликовал фото с инопланетянином

Дональд Трамп опубликовал сгенерированное ИИ фото с инопланетянином

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал серию картинок, сгенерированных искусственным интеллектом. На них он изображен рядом с инопланетянином, а также в сценах, связанных с космическими операциями и боевыми действиями в космосе.

На одном из снимков американский лидер идет рядом с серым гуманоидом, чьи руки и ноги скованы. Рядом с ними находятся спецагенты в черных очках и американский военный.

Место действия напоминает горную местность, что пользователи соцсетей связали с засекреченной Зоной 51 в Неваде — объектом, который, согласно популярным теориям заговора, десятилетиями связан с изучением НЛО и передовых авиационных технологий

Два других кадра показывают космические войны, где Трамп сидит за пультом управления и нажимает на красную кнопку. Эти изображения он подписал словами «Space Force» (Космические силы).

truthsocial.com/realDonaldTrump

Ранее Министерство обороны США запустило специальный сайт, где выложило 162 ранее засекреченных файла, связанных с неопознанными аномальными явлениями. Архив включает 120 документов, 28 видеофайлов и 14 изображений, охватывающих период с 1940-х годов по 2026 год.

Материалы были собраны из архивов нескольких ведомств: Министерства обороны, Госдепартамента, ФБР, НАСА и дипломатических миссий США за рубежом. В релизе Пентагона подчеркивается, что публикуются «нераскрытые дела», то есть правительство не может сделать окончательных выводов о природе наблюдаемых явлений из-за недостатка данных.

