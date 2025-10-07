Росавиация работает над предотвращением пессимистичного прогноза по авиапарку

В России ведется работа над предотвращением пессимистичного прогноза выбытия 339 самолетов из парка российских авиакомпаний к 2030 году, о котором ранее на совещании в Совете Федерации рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Об этом заявил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

«Для недопущения пессимистичного сценария выбытия до 2030 года из парка российских эксплуатантов 339 самолетов Росавиация при поддержке Минтранса России продолжает реализацию пакета мер, которые должны максимально сохранить действующий флот, безусловно, с абсолютным соблюдением всех мер по безопасности их полетов», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Среди задач названо продление возможности использования самолетов, в первую очередь Ан-24/26 и Як-40, поскольку они остаются востребованными в российских регионах, в ожидании серийного производства нового отечественного регионального воздушного лайнера.

Росавиация при участии научных организаций и авиационной промышленности разработала специальные программы диагностики этих самолетов — в том числе с акцентом на выявление признаков старения критически важных элементов.

Кроме того, проводится работа по увеличению ресурса российско-французского двигателя SaM146 для самолетов Superjet 100. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) вместе с Авиарегистром России разрабатывает для него новые сертификационные программы. Принятые меры уже позволили избежать остановки эксплуатации нескольких самолетов этого типа в 2025 году.

Для повышения независимости в авиапроме также внесены изменения в Воздушный кодекс РФ, позволяющие использовать компоненты-аналогии с выдачей PMA-одобрений. Эта практика соответствует международной и позволит выпускать запчасти, идентичные оригинальным, при сохранении всех требований к безопасности полетов.

Российские сертифицированные центры по техническому обслуживанию и ремонту авиатехники продолжают расширять свои возможности. Инженеры и техники уже допущены к обслуживанию 30 типов воздушных судов, включая зарубежные.

«У восьми крупнейших технических центров, созданных в первую очередь ведущими российскими перевозчиками много лет назад, есть большой опыт работы (включая самолеты иностранных авиакомпаний), 19 полнофункциональных ангаров и восемь тысяч специалистов», — говорится в сообщении.

В 2025 году они уже выполнили более 2,4 тысячи форм периодического техобслуживания.

