Дуров сумел избежать штрафа за купание в заповедном озере в Казахстане

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Бизнесмен опубликовал видео, где выходит из ледяной воды высокогорного Кольсайского озера.

Почему Дурову удалось избежать штрафа за купание в нацпарке

Фото: www.globallookpress.com/Steffens

Павлу Дурову удалось избежать наказания за купание в заповедном Кольсайском озере на территории одноименного национального парка в Казахстане. Об этом ТАСС сообщила администрация парка.

В настоящее время основатель мессенджера Telegram и социальной сети ВКонтакте путешествует по Казахстану и изучает живописные места. 40-летний бизнесмен опубликовал видео в своем блоге, где под этническую музыку на фоне горных хребтов он выходит из воды высокогорного Кольсайского озера на территории национального парка.

Однако Дурова не остановил тот факт, что купание на особо охраняемой территории запрещено.

Руководство парка подтвердили незаконность купания Дурова в озерах. Тем не менее, бизнесмену не собираются предъявлять обвинений. По словам местных инспекторов, они «не были свидетелями происходящего», поэтому административные меры ему не грозят.

По предварительным оценкам, сумма штрафа могла составить около 72,7 долларов. Как сообщает портал Tengri Life, в национальном парке началась внутренняя проверка на предмет действий должностных лиц парка, которые не смогли обеспечить достаточный контроль на вверенном им участке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Павел Дуров решил осчастливить детей своим приходом в частную школу в Казахстане.

