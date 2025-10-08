Протестующие обстреляли кортеж президента Эквадора

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Срочная новость 56 0

Инцидент произошел в провинции Каньяр.

Когда обстреляли кортеж президента Эквадора

Фото: www.globallookpress.com/Ton Molina

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Протестующие обстреляли кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа

Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа обстреляли в провинции Каньяр. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальных лиц республики.

«Автомобиль президента Эквадора Даниэля Нобоа был окружен группой из примерно 500 человек, бросавших камни, когда он приближался к месту мероприятия в провинции Каньяр», — сообщило агентство.

Подчеркивается, что после инцидента на автомобиле главы государства обнаружили следы от пуль.

По данным газеты El Universo, машину президента обстреляли утром в кантоне Эль-Тамбо. У автомобиля повреждено лобовое стекло. Пятерых человек арестовали на месте преступления. Они предстанут перед судом по обвинению в терроризме.

Это далеко не первый подобный случай. На кортеж президента Эквадора напали в провинции Имбабура 28 сентября. тогда протестующие использовали петарды, бутылки с зажигательной смесью и камни. Огнестрельное оружие не применяли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что брата мэра города Санта-Лусия в Эквадоре застрелили в местном клубе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
Не видятся с друзьями: в Дании хотят запретить соцсети для детей младше 15 лет
12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео