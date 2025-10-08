Протестующие обстреляли кортеж президента Эквадора
Инцидент произошел в провинции Каньяр.
Фото: www.globallookpress.com/Ton Molina
Протестующие обстреляли кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа
Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа обстреляли в провинции Каньяр. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальных лиц республики.
«Автомобиль президента Эквадора Даниэля Нобоа был окружен группой из примерно 500 человек, бросавших камни, когда он приближался к месту мероприятия в провинции Каньяр», — сообщило агентство.
Подчеркивается, что после инцидента на автомобиле главы государства обнаружили следы от пуль.
По данным газеты El Universo, машину президента обстреляли утром в кантоне Эль-Тамбо. У автомобиля повреждено лобовое стекло. Пятерых человек арестовали на месте преступления. Они предстанут перед судом по обвинению в терроризме.
Это далеко не первый подобный случай. На кортеж президента Эквадора напали в провинции Имбабура 28 сентября. тогда протестующие использовали петарды, бутылки с зажигательной смесью и камни. Огнестрельное оружие не применяли.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что брата мэра города Санта-Лусия в Эквадоре застрелили в местном клубе.
