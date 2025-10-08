ВС РФ организовали эшелонированную защиту от БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Вражеские беспилотники перехватывают специально подготовленные FPV-дроны.

ВС РФ создали эшелонированную защиту от БПЛА

Военнослужащие мобильных постов воздушного наблюдения алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» организовали эффективную эшелонированную систему противодействия украинским дронам с помощью FPV-беспилотников на красноармейском направлении специальной военной операции.

Военные с помощью мобильных комплексов радиолокационного обнаружения воздушных объектов выявляют воздушные трассы различных дронов ВСУ в зоне ответственности соединения.

Обнаружив летящие на средних высотах тяжелые квадрокоптеры или беспилотники самолетного типа, военнослужащие отправляют для перехвата специально подготовленные FPV-дроны, операторы которых затем уничтожают цели, не позволяя им подлететь к российским позициям.

Также для уничтожения низколетящих беспилотников в случае их визуального обнаружения, задействуют расчеты зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10», которые эффективно уничтожают выявленные цели.

Кроме того, для защиты личного состава от вражеских FPV-дронов военные организовали дежурство на постах воздушного наблюдения. Мобильные посты выставляют вдоль предполагаемых маршрутов движения украинских дронов или промышленных квадрокоптеров. В случае их обнаружения российские бойцы открывают огонь из стрелкового оружия, включая автоматы и специальные гладкоствольные ружья, эффективно поражая цели на малой высоте.

Эта система противодействия дронам ВСУ позволяет не только перехватывать их, но и корректировать работу других средств ПВО, создавая эшелонированную систему обороны воздушного пространства на красноармейском направлении. Ежедневно бойцы сбивают десятки вражеских беспилотников, не позволяя им нанести урон подразделениям и тыловой инфраструктуре.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

