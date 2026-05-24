Полет в автоматическом режиме: как на фронте внедряют «Сову»

ВС РФ начали использовать БПЛА «Сова» в зоне СВО

Нашим войскам удалось установить контроль над Верхней Терсой — вокруг населенного пункта был сформирован один из ключевых укрепрайонов ВСУ, после которого открывается дорога как на юг, в тыл крупной Ореховской группировки, так и на запад — в сторону собственно города Запорожье. Боевые действия там идут в условиях больших открытых степных пространств и обильного применения беспилотников.

Как к таким условиям приспосабливаются бойцы, увидел корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Огневые позиции самоходной гаубицы «МСТА-С» — бойцы подносят снаряды, которые хранятся на безопасном расстоянии от машины.

Автомат заряжания — так называемую «карусель» в современных условиях никто полностью не заполняет — чтобы в случае удара беспилотника боекомплект не сдетонировал и техника уцелела.

Это лишь один из немногих примеров того, как сильно все изменилось на фронте — новые стандарты боевой работы написаны кровью.

Война с каждым днем усложняется. И это касается всех родов войск. И тем более артиллерии. И какие-то действия, которые раньше казались, ну относительно простыми — такие как выбор, занятие или смена огневых позиций, подвоз боеприпасов. Теперь в современных условиях все это превращается в сложнейшую операцию, которая требует нестандартных решений.

Дефицита боеприпасов нет. Но на передовую их доставляют на легких армейских багги, небольшими партиями.

«Ребята, которые занимаются подвозом они тоже рискуют зачастую не меньше нашего, тоже очень опасное занятие ежедневно рисковать своей жизнью», — доложил командир орудия группировки войск «Центр» Александр Клюшин.

Главная угроза — с неба. Увеличение числа беспилотников, применяемых противником, требует новых решений. Одним из них стало появление на фронте новых модификаций дронов самолетного типа «Молния ПВО».

«Чуть-чуть ее укоротили и более мощные моторы поставили для скорости, ну для перехвата», — рассказал оператор БПЛА группировки войск «Центр» Александр Сандрыкин.

И это тоже более сложная работа — бить не по неподвижному опорному пункту, как обычно применялась «Молния», а попадать в быстро летящую небольшую цель. Облегчения боевой части и увеличения скорости оказалось недостаточно для эффективной работы перехватчиков. Нужно разглядеть в небе крошечную цель — прежние видеокамеры с этим справлялись плохо, их тоже заменили.

«Развитие идет, идет семимильными шагами. Если начинать от того, что было буквально пару лет назад и сегодня — это, конечно, небо и земля. Мы уже летаем уже на цифровых камерах, не на аналоговых, благодаря чему мы можем обнаружить противника с большего расстояния, так же мы можем разглядеть что это», — поделился заместитель командира взвода БПЛА группировки войск «Центр» Вадим Егоров.

И вот результат этих усилий — Молния ПВО догоняет и сбивает дроны разведчики практически всех типов, которые противник применяет на фронте.

Еще одно новшество — в войска поступили долгожданные тяжелые мультикоптеры «Сова» — аналог вражеской «Бабы Яги». Инженеры с их помощью проводят дистанционное минирование — теперь можно использовать тяжелые штатные боеприпасы, например, противотанковые мины.

«В данный момент мы закрепили боеприпас ТМ-62 с взрывателем „Борщевик“, который реагирует на приближение металлических предметов с магнитным полем. Вес боеприпаса десять килограммов. Птица полетит выполнять боевую задачу на 23 километра», — сказал сапер группировки войск «Центр» Сергей Смешко.

«Сова» летит в заданную точку сама — в автоматическом режиме.

«То есть нам не страшен РЭБ противника. Задали точку, и она обязательно попадет в нее с радиусом, погрешностью до полуметра», — добавил сапёр группировки войск «Центр» Сергей Смешко.

«Эта птица не имеет каналов связи. Мы ее запускаем посредством сети интернет, тем самым облегчая задачу оператору. Птица летает до 50 километров общего расстояния, то есть с учетом возврата», — доложил оператор БПЛА группировки войск «Центр» Сергей Горсков.

Очень востребованной будет «Сова» и у штурмовиков как дрон-доставщик для передовых групп. Сейчас эту роль выполняют FPV-дроны, но сбрасывают они крошечные килограммовые бандероли. десять килограммов — это уже серьезно. Вода, еда, медикаменты и боезапас — все можно поместить в одну увесистую посылку. И это очень важно — решения проблемы тяжелых дронов на фронте ждали давно.