Легковушка вылетела на встречку, сбила пешеходов и врезалась в автобус в Ижевске

Эфирная новость 95 0

Три пешехода и водитель погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Ижевске.

Фото, видео: МЧС РФ; 5-tv.ru

Смертельное ДТП произошло на оживленном перекрестке в центре Ижевска.

Автомобиль на большой скорости пролетел на красный свет, выехал на встречку, и сбил людей, которые переходили дорогу. А затем еще и врезался в рейсовый автобус. Удар был такой силы, что от машины осталась только груда металла.

Водитель легковушки и трое пешеходов погибли на месте. Пассажиры автобуса не пострадали. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться.

