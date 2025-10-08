Легковушка вылетела на встречку, сбила пешеходов и врезалась в автобус в Ижевске

Смертельное ДТП произошло на оживленном перекрестке в центре Ижевска.

Автомобиль на большой скорости пролетел на красный свет, выехал на встречку, и сбил людей, которые переходили дорогу. А затем еще и врезался в рейсовый автобус. Удар был такой силы, что от машины осталась только груда металла.

Водитель легковушки и трое пешеходов погибли на месте. Пассажиры автобуса не пострадали. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться.

