Байден просил ЦРУ скрыть доклад о коррупционных связях своей семьи на Украине

ЦРУ рассекретило доклад о коррупционных схемах на Украине. Согласно документам, экс-президент США Джо Байден и его семья были непосредственно замешаны в мошеннических схемах.

Причем указ о сокрытии любых упоминаний Байден отдал лично. Подозрения в коррупции вокруг семьи бывшего президента связаны, прежде всего, с его сыном Хантером. Он входил в состав руководителей украинской горнодобывающей компании.

Джо Байден требовал скрыть данные о своем визите в Киев в 2015 году и уволить генпрокурора Украины, который в тот момент вел расследование против компании Хантера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.