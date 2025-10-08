Туристку из РФ четыре дня продержали в подвале аэропорта и выслали из Южной Кореи

Россиянку четыре дня держали в комнате для депортации в Южной Корее. Жительница Санкт-Петербурга давно мечтала о поездке. Заранее получила разрешение, оплатила отель и авиабилеты.

Однако, несмотря на это, в страну ее не пустили. Вместо красот Сеула, рассматривать пришлось голые стены в подвальном помещении. Рядом в этой же комнате находились около 30-и человек.

В таких условиях россиянка оказалась после дополнительного интервью на границе. Общение с ней длилось четыре часа. По словам туристки, ответить правильно на все вопросы было практически невозможно.

«У меня предоставлены были отель бронь, маршрутный лист, обратный билет, но они требовали, чтобы я на корейском языке назвала название достопримечательностей, улицы, на которых находятся эти достопримечательности», — рассказала Ульяна Баранова.

В результате россиянка потеряла деньги за перелет и отель. Свою мечту о путешествии по Южной Корее в ближайшее время она не исполнит. Теперь въезд в страну ей закрыт на несколько лет.

