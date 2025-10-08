В России ищут способы продления жизни с помощью ИИ и биотехнологий

Эксперты все чаще говорят, что современные технологии и медицина могут обеспечить россиянам продолжительность жизни 100–120 лет. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что государство будет развивать возможности для достижения таких показателей. Что именно для этого нужно, выясняла «Комсомольская правда».

На форуме «Мировая атомная неделя» в Москве обсуждалась тема «Лучшая версия себя. Молодость через 80 лет — реальность или киберпанк?». В рамках мероприятия ученые отметили, что мирный атом уже применяется в биотехнологиях и медицине: ядерные технологии помогают выращивать клетки и ткани, создавать искусственные суставы и «запчасти» для организма. Однако пока большинство этих разработок остаются экспериментальными.

Директор НИИ технической физики Владислав Парфенов подчеркнул, что сегодня всего около 50 клеточных продуктов активно используются в медицине, а регистрация новых решений требует времени и больших затрат. Стоимость персонализированных технологий для омоложения человека очень высока, поэтому ученые ориентируются на универсальные методы.

Цифровые технологии и искусственный интеллект также могут стать ключевыми помощниками. Руководитель направления «СберМедИИ» Евгений Ночевкин рассказал, что в Москве проводится эксперимент с пациентами после инфаркта: трекеры и ИИ мониторят их состояние, оценивают эффективность терапии и дают рекомендации. Это позволяет снижать количество осложнений и вызовов скорой помощи на 70%.

Профессор Вадим Дубров отметил, что старение — проблема не только органов, но и мозга. Современные имплантаты, например, для суставов, несовершенны, а каждая последующая операция увеличивает риски осложнений. Для продления жизни необходимы новые материалы и конструкции, а также суперкомпьютеры и ИИ для сложнейшего биологического моделирования.

Футуролог Андрей Андрианов предложил создать «дорожную карту долголетия», где ИИ будет прогнозировать, какие органы и системы нужно будет заменить в разные возрастные периоды. Эксперты прогнозируют три этапа продления жизни:

оптимизация метаболизма и сердечно-сосудистой системы с помощью ЗОЖ, поддерживать который поможет ИИ;

глубокое омоложение клеток и перепрограммирование процессов старения к 2040–2050 годам;

преодоление биологических пределов и интеграция сознания с искусственными носителями после 2050 года.

Экономист Данила Медведев отметил, что продление жизни до 120 лет потребует адаптации общества, занятости и рабочих мест. Люди будут развиваться дольше, появятся новые интересы и задачи.

Специалисты выделяют три базовых правила для долголетия: здоровые привычки, контроль ключевых показателей организма и регулярная вакцинация и диспансеризация. Эти меры повышают шансы дожить до появления прорывных технологий, которые обеспечат активную и здоровую жизнь до 120 лет и более.

