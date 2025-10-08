Преподаватель втянул студентов в обряд жертвоприношения быка в Магадане

Прокуратура Магадана направила в суд дело бывшего преподавателя политехникума, который пытался вовлечь студентов в жертвоприношение быка. Однако он проходит по другой уголовной статье — за продажу наркотиков. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Скандальные кадры с задержанием преподавателя и нескольких участников ритуала появились в социальных сетях в январе 2025 года. По данным следствия, мужчина предлагал студентам поучаствовать в шаманском ритуале за зачет. Завершить обряд он не успел, хотя пытался убедить полицейских дать ему возможность закончить церемонию. Ранее сообщалось, что преподаватель уже проводил подобные обряды и интересовался шаманизмом.

При обысках в квартире преподавателя правоохранители обнаружили две комнаты для выращивания конопли. Кроме того, у мужчины нашли огнестрельное оружие. По данным источника агентства, деньги, вырученные от продажи наркотиков, экс-преподаватель потратил на покупку быка стоимостью около одного миллиона рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.