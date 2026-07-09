В России все большую популярность набирает услуга, которая получила название «нытинг». Суть проста — вы нанимаете человека, и он за деньги выслушивает любые жалобы. Хотите на жену, хотите на продавщицу в магазине, хотите на погоду. И хотя специалист на том конце провода — вовсе не психолог, желающих порыдать в чужую жилетку очень много. А вот сколько это стоит, знает корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Психанула жена или не выплатили премию, нахамили в кафе или толкнули в трамвае, плохое настроение, глубокий кризис или просто день начался не с той ноги… Чтобы поныть — не нужен повод, нужен — собеседник.

Нытинг — новый тренд. Не психология, не помощь — но дорогая услуга. Бизнес, который становится все популярнее и дороже. Объявлений «Позвони и поной — я выслушаю» сотни. Ценник все выше. За час нытья по телефону берут от тысячи до пяти, за личную встречу — дороже.

Антон Репников называет себя «понытиком». За деньги выслушивает чужое нытье. В час берет пять тысяч. В объявлении предлагает «подставить кулак для наматывания соплей и синхронно нырнуть в яму с коричневой субстанцией». Ныть с Антоном можно безлимитно и на что угодно… Повод нашелся быстро.

«Вот я приехал на съемку, четко сказал: «Ты нажимаешь кнопку и не выключаешь ее… И мы снимаем, снимаем, снимаем… «А он берет — и выключает. Я что сделаю с этим?» — ноет в шутку корреспондент.

Работа, семья, творчество и полный… кризис — основные причины обращений к Антону его клиентов.

«Все мои клиенты они не ищут решения проблемы. Человек, который находится в депрессии, он не хочет из нее выбираться. Ему в ней комфортно. Это как алкоголизм — это всем остальным вокруг тебя плохо», — говорит Антон Репников.

Нытику нужен слушатель. Актер Никита Высоцкий еще в начале 2000-х играл такого в кино… Его герою нужно было выслушивать брань и жалобы членов семьи друг на друга.

Популярность «нытинга» Высоцкий объяснил очень просто:

«Человек, к сожалению, все меньше становится человеком. Люди не считают своей обязанностью справляться со своими проблемами. Они считают, что это должен сделать кто-то другой, искусственный интеллект, правительство, психолог».

Нытье — проблема мировая. Лидеры, кстати, американцы. Россия на второй строчке рейтинга нытиков. Данные собрали на международной платформе нытья. Здесь жалобы со всего мира — на соседей, на друзей, на начальство…

«Бесит, когда люди бесят и не знаешь почему. И бесит, когда у других плохое настроение, ты заражаешься…» — говорит пользователь портала.

Корпоративный нытинг — свежее новшество. Мария Черных — руководитель крупной компании, где каждую пятницу вместо летучки, да-да, коллективное нытье…

«Так как у нас, опять же, женский коллектив, мы поговорим о том, какие планы на выходные, с детьми, кто куда. И завершая рабочий день, мы уходим с легкой душой. А уже понедельник мы начинаем с плановых задач», — поясняет Мария Черных, предприниматель.

Маркетологи в «нытинге» сомневаются. Люди к психологам-то редко обращаются, а уж к профанам... Но пока «нытинг» в тренде, а на трендах зарабатывают деньги. Образования и лицензии не нужно — сиди, слушай и кивай.

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