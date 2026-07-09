Иран нанес удары по четырем базам США на Ближнем Востоке

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 254 0

Исламская республика применила как беспилотники, так и ракеты.

Иран нанес удары по военным базам США — новости

Фото: www.globallookpress.com/Ayman Nobani

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Тема:
Война в Иране

В ответ на новую волну ударов со стороны США Иран атаковал четыре американские базы на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое приводит гостелерадиокомпания IRIB в своем Telegram-канале.

Удары наносились с помощью беспилотников и ракет. В ходе атаки была уничтожена «инфраструктура и важные объекты» на базах Кэмп-Арифджан и Али Аль-Салем в Кувейте, а также на базах Джуффейр и Шейх-Иса в Бахрейне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США предприняли новую серию ударов по территории Ирана. 

Известно о взрывах со стороны Ормузского пролива и Оманского залива — в портовых городах Сирик, Бендер-Аббас и Чабахар, а также на побережье Персидского залива — в провинции Бушер, где находится строящаяся Россией АЭС. По информации Axios, целями США были радары и средства ПВО.

Позднее власти Ирана анонсировали ответную атаку.

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