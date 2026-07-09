SHAMAN ответил на обвинения в помешательстве со стороны хейтеров

Хейтеры в очередной раз попытались оклеветать заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Об этом он рассказал перед началом своего выступления на сольном концерте в Светлогорске.

По его словам, недоброжелатели стали раскручивать в интернете историю, когда в октябре 2023 года он прошел босыми ногами по дорожке из битого стекла с повязкой на глазах во время театрализованного номера на песню «Танцы на стеклах» в Государственном Кремлевском Дворце. Дело закончилось травмой, и выступление тогда он завершил уже прихрамывая на одну ногу.

В этот раз хейтеры не только вспомнили ту давнюю историю, но и стали заявлять, будто бы певец сошел с ума.

«Представляете, какую чушню и белиберду хейтеры пишут? Якобы это происходит здесь, в Светлогорске, я сошел с ума якобы и у меня якобы поехала крыша. Представляете? И разгоняют сейчас по своим соцсетям. Так вот не верьте, опровергаем. Как видите, я здесь, в Светлогорске, все со мной в порядке. Мы работаем дальше. Я не сошел с ума. Но разве что только от вашей народной любви», — заявил артист.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, SHAMAN раскритиковали за то, что он трижды перекрестился перед своими портретами во Дворце культуры в Твери. Однако артист ответил на хейт, заявив, что за свою жизнь он будет отвечать только перед Богом.

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