Угроза экологии: жители Северной Осетии бьют тревогу из-за свадьбы Галич

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Для торжества на 200 человек блогер выбрала охраняемую природную территорию.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Предстоящая свадьба известного блогера Иды Галич спровоцировала неожиданный скандал. Провести церемонию планируется в Северной Осетии на берегу горного озера с видом на шикарные водопады. Место действительно сказочное, но туда уже подогнали бульдозеры, начали расчищать площадку и строить подиум. Местные жители говорят о вандализме, а сама Ида улыбается и все нападки объясняет происками завистников. Что же на самом деле происходит в горах Кавказа — рассказывает корреспондент «Известий» Вячеслав Николаев.

Самая громкая свадьба лета 2026 — одновременно главный скандал светской хроники. Высокогорное озеро у Мидаграбинских водопадов в Северной Осетии — именно здесь блогер Ида Галич и бизнесмен Олег Ледвич решили сыграть свадьбу: 200 гостей, отдельный чартер, московская охрана.

«Моя мама осетинка, и это ущелье для меня особенное», — пояснила Галич.

А после клипа Miyagi затерянное в горах озеро и вовсе облюбовали романтики. И вот на берегах такой жемчужины звездная пара развернула бурную подготовку. К месту церемонии проложили дорогу, площадку разровняли бульдозером — целая стройка. Разразился скандал: неужели ненасытные московские селебрити добрались до райских уголков, возмущаются местные жители.

«Это закрытая экосистема, где живут краснокнижные животные, где растут краснокнижные растения, поэтому она нарушает все, что только можно нарушить», — заявил эколог, исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин.

Гизельдонское ущелье для многих священное. Кроме того, совсем рядом еще одно ущелье — Кармадонское, место гибели съемочной группы Сергея Бодрова-младшего.

«Жуть! В таком сокральном месте! Недалеко мертвый городок, с другой стороны — погребенные под ледником люди. Пир во время чумы», — возмущаются пользователи соцсетей в комментариях.

В ответ столичная невеста лишь подливает масла в огонь. Обещает: после свадьбы за собой уберут.

«Когда пройдет праздник, мы все приберем. Более того, я скажу, что у нас договор с клининговой компанией, мы уже разговариваем о траве, о том, чтобы застелить газон», — парирует Галич.

Но одновременно публикует фото, на которых местные любители пикников оставляют после себя мусор. Подчеркивает — выбрала Северную Осетию за гостеприимство.

«Мы могли поехать куда угодно, на Красную Поляну, Алтай, озеро Комо. Это место шикарное, гостеприимство людей. Из-за определенных вбросов произошло то, что произошло», — пожаловалась Галич.

Владикавказские блогеры с присущим им южным темпераментом вспыхивают: эти места — родные, не столичным штучкам выставлять нас неряхами.

Спор вышел за рамки эмоций. Массовые мероприятия в охраняемых природных зонах строго регламентированы.

«Возведение дорог с твердым покрытием — это строго запрещено. Будет проверено, ничего ли не сломалось, даже деревья — не дай бог там веточка будет сломана», — сказала организатор свадеб Наталья Волкова.

Теперь главный вопрос уже не о свадьбе. Кто согласовал строительство дороги и проведение частного мероприятия в заповедной зоне? Власти Северной Осетии сообщили «Известиям», что правоохранители начали проверку.

«Никакого разрешения не было получено. Как минимум будут привлечены к административной ответственности, это уже точно. Будет выдано предписание о том, чтобы они в кратчайший срок это демонтировали», — министр природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания Вадим Базаев.

Громкий общественный резонанс, похоже, вносит свои коррективы. Свадьба лета в Северной Осетии — под вопросом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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