|
В столичном регионе арестован мужчина, выполнявший задание украинских спецслужб.

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего

Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего Министерства обороны в Подмосковье. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

По данным спецслужбы, злоумышленник действовал под руководством куратора, изготовив два самодельных взрывных устройства. Одно из них он спрятал в тайнике на территории Москвы, а другое использовал для атаки на транспортное средство в Наро-Фоминске.

Как выяснили оперативники, задержанный инициировал контакт с представителем украинских спецслужб. По его заданию он собирал информацию об одном из оборонных предприятий Алтайского края и даже совершил поджог автомобиля военного.

«Действуя по указанию куратора, подозреваемый изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из которых поместил в тайник на территории Москвы, другое использовал для подрыва в Наро-Фоминске Московской области автомобиля военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На данный момент мужчина задержан и находится под арестом.

