Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 70 0

Здесь полным ходом идет эвакуация крупнейших оборонных предприятий.

Что происходит в Славянско-Краматорской агломерации

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Киевский режим начал экстренную эвакуацию крупнейших оборонных предприятий из Славянско-Краматорской агломерации на западе Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Причиной стали высокие темпы продвижения подразделений российской «Южной» группировки войск в районе Константиновки.

«Киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации», — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, еще 9 июня началась и принудительная эвакуация семей с детьми младше 17 лет из Краматорска. К середине месяца из города в одну из западных областей уже успели вывезти основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячами сотрудников.

Помимо этого, украинские власти в экстренном порядке готовят к эвакуации другие стратегически важные оборонные гиганты. В их числе Новокраматорский машиностроительный завод (НВКМЗ), специализирующийся на ремонте тяжелой бронетехники ВСУ, Старокраматорский машиностроительный завод (СКМЗ), выпускающий стволы для крупнокалиберной артиллерии, а также крупное предприятие «Энергомашспецсталь», производящее оборудование для энергетики, судостроения, металлургии и других сфер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР и продвигаются к северо-восточным окраинам города.

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