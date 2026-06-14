Ребенка спасли из горящего многоквартирного дома в Самаре

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 216 0

Информация о пострадавших уточняется.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Ребенка спасли из многоквартирного дома в Самаре, где произошел пожар. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По имеющимся данным, пожар начался в супермаркете на первом этаже здания, затем перекинулся выше, после чего, вероятно, произошел взрыв газа.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Точное количество пострадавших уточняется. По данным источника, много людей надышались угарным газом, медики оказывают им первую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тверской области в результате пожара в приюте сгорели 19 собак.

По информации инициативной группы по защите животных, огонь уничтожил шесть вагончиков, в которых содержались питомцы. Спастись удалось лишь трем собакам. Они получили ожоги различной степени тяжести и нуждаются в помощи.

При этом животные, находившиеся в уличных вольерах, не пострадали. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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