К чуть не утонувшей в воронежском бассейне трехлетней девочке не пустили скорую

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Медики заявили о затрудненном доступе на территорию загородного комплекса под Воронежем.

В Воронеже скорую не пустили к ребенку в бассейне

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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К трехлетней девочке, которая пролежала пять минут на дне бассейна в загородном комплексе под Воронежем, не допустили бригаду скорой помощи. Об этом 5-tv.ru сообщили в министерстве здравоохранения Воронежской области.

«Машину скорой медицинской помощи, которая приехала на вызов за семь минут, не пустили на территорию развлекательного комплекса», — заявили в ведомстве.

В результате медики были вынуждены добираться до бассейна пешком.

Согласно показаниям очевидцев, ребенок находился в воде несколько минут. Люди самостоятельно извлекли девочку из бассейна и начали проводить реанимационные мероприятия до приезда врачей. После оказания первой помощи пострадавшую доставили в машину скорой помощи.

Очевидцы утверждают, что сотрудники комплекса не принимали участия в спасении и продолжали работу развлекательной площадки. Администрация эти заявления отвергла, заявив о наличии спасателей на территории и своевременном вызове медиков. Также в комплексе сообщили, что девочке была оказана первая помощь.

В заявлении представителей объекта отмечается, что они находятся на связи с семьей пострадавшей и следят за ее состоянием.

«Состояние ребенка стабильное. Мы на связи с папой малышки, следим за ситуацией и желаем ей крепкого здоровья», — сказано в сообщении.

При этом в региональном Минздраве уточнили, что состояние ребенка остается тяжелым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с трехлетней девочкой, пострадавшей в аквакомплексе Рамонского района Воронежской области. Он запросил доклад о ходе расследования инцидента.

Следственные органы по Воронежской области возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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