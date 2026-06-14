«Вытянул лотерейный билетик»: Сердюков публично признался в чувствах к Бородиной

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 51 0

Предприниматель отпраздновал день рождения в неформальной обстановке.

Сердюков назвал Бородину главным подарком своей жизни

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Сердюков в день рождения назвал брак с Бородиной своей главной удачей

Блогер и предприниматель Николай Сердюков отпраздновал день рождения в неформальной обстановке, отказавшись от масштабного банкета в пользу встречи с близкими на природе. Во время праздничного застолья именинник выступил с речью, в которой поблагодарил супругу, телеведущую Ксению Бородину, за поддержку, заботу и влияние на его жизнь.

Сердюков вспомнил начало отношений с Бородиной и с юмором рассказал о переменах в своей жизни, которые произошли после знакомства с ней.

«Когда хотел почувствовать себя Бибером, то она говорила мне: „Коль, ты иди переоденься, потому что в этом мы не пойдем“. Она очень сильно на меня повлияла. Потом я узнал, что у нас есть цензура в семье. Она за какие-то демократические ценности, но при этом я не всегда могу говорить, что думаю», — высказался виновник торжества.

Сердюков также пошутил о семейных правилах и отметил, что в некоторых вопросах последнее слово остается за женой.

Особое внимание именинник уделил качествам избранницы. Сердюков назвал ее заботливым, внимательным и любящим человеком, приведя в пример показательную ситуацию.

«Вы не видели, что тут было, когда пошел дождь. Я уже в Гидрометцентр хотел звонить, тут человек к нам подошел и говорит: „Из-за непогоды нужно перенести бар в другую сторону“. А она ему в ответ: „А вы зонт не взяли? Я сказала, что вы будете здесь стоять!“ Вроде как мы их уговорили. Она у меня самая заботливая, самая любящая, самая внимательная. Друзья обзавидовались. Они сказали: „Ты вытянул лотерейный билетик.“ Ксюша, ты потрясающая девочка!» — рассказал Сердюков своим гостям.

Телеведущая ответила супругу теплым тостом. Она поблагодарила мужа за внимание и поддержку, подчеркнув, что рядом с ним чувствует себя спокойной и счастливой.

«Коль, спасибо тебе большое, что ты у меня такой прекрасный. Спасибо за то, что я спокойная, счастливая, что чувствую себя любимой каждый день. Ты обо мне так сильно заботишься и радуешь меня каждый день, не треплешь мне нервы никогда. Только я могу трепать тебе нервы!» — трогательно высказалась знаменитость.

Нынешний формат празднования заметно отличался от прошлогоднего дня рождения блогера. Тогда Сердюков организовал торжество в одном из престижных ресторанов Москвы. Роскошное застолье с дорогими деликатесами и необычной подачей напитков вызвало активную реакцию пользователей социальных сетей. Часть аудитории назвала блогера альфонсом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Сердюков поздравил Ксению Бородину с первой годовщиной свадьбы и поблагодарил супругу за терпение и поддержку.

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