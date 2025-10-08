Социальные роли или генетика? Почему у женщин высокий риск развития депрессии

The Guardian: генетический риск развития депрессии у женщин выше

Крупнейшее на сегодняшний день генетическое исследование половых различий при депрессии показало, что женщины имеют более высокий генетический риск развития этого заболевания, чем мужчины. Данные опубликованы в Nature Communications, передает издание The Guardian.

Ученые из австралийского QIMR Berghofer Medical Research Institute проанализировали ДНК более 450 тысяч людей из Австралии, США, Великобритании и Нидерландов. Участие приняли 130 471 женщина и 64 805 мужчин с клинической депрессией, а также 159 521 женщина и 132 185 мужчин без диагноза. В результате были выявлены 16 генетических вариантов, связанных с депрессией у женщин, и восемь — у мужчин.

«Мы уже знаем, что женщины в два раза чаще страдают от депрессии в течение жизни. Но до сих пор не было последовательных исследований, объясняющих, почему депрессия по-разному влияет на женщин и мужчин, в том числе с точки зрения генетики», — отметила старший научный сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии QIMR Berghofer Бриттани Митчелл.

Исследование показало, что значительная часть генетических вариантов общая для обоих полов, однако генетический риск у женщин выше, что может быть связано с физиологическими особенностями. Кроме того, у женщин с депрессией чаще наблюдаются метаболические нарушения, такие как изменение веса или уровня энергии.

Авторы исследования подчеркивают, что на частоту депрессии влияют и социальные факторы: традиционно роль в заботе о семье, более высокий риск сексуального и межличностного насилия, а также повышенное психологическое давление. Эти обстоятельства в сочетании с генетическими особенностями создают повышенный риск развития заболевания у женщин.

Исследование открывает перспективу разработки разных методов лечения депрессии, учитывающих их генетические, физиологические и социальные особенности. Ученые также признали, что исследование ограничено участниками европейского происхождения, что снижает прямую применимость результатов к другим группам населения.

