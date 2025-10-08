В Новой Москве в квартире найдено тело новорожденного

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 95 0

Следователям предстоит выяснить причины трагедии.

Тело младенца обнаружили в Новой Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Новой Москве в квартире жилого дома нашли тело новорожденного ребенка без признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

По данным ведомства, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой станут основанием для дальнейших процессуальных действий.

Ранее в России уже фиксировались подобные трагические случаи: во Всеволожском районе Ленинградской области младенец скончался после кормления. Мать пыталась самостоятельно провести реанимацию, но попытки оказались безуспешными. Отец отвез ребенка в больницу, где врачи констатировали смерть.

А в Калининграде расследование вскрыло шокирующие обстоятельства гибели недоношенного младенца, который умер в одном из городских роддомов семь лет назад. Согласно имеющейся информации, врачи приняли решения, приведшие к смерти ребенка, мотивируя свои действия желанием не ухудшать показатели роддома в статистике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки
11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Покровская родительская суббота в 2025 году: традиции
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео