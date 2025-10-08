В Новой Москве в квартире найдено тело новорожденного

В Новой Москве в квартире жилого дома нашли тело новорожденного ребенка без признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

По данным ведомства, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой станут основанием для дальнейших процессуальных действий.

Ранее в России уже фиксировались подобные трагические случаи: во Всеволожском районе Ленинградской области младенец скончался после кормления. Мать пыталась самостоятельно провести реанимацию, но попытки оказались безуспешными. Отец отвез ребенка в больницу, где врачи констатировали смерть.

А в Калининграде расследование вскрыло шокирующие обстоятельства гибели недоношенного младенца, который умер в одном из городских роддомов семь лет назад. Согласно имеющейся информации, врачи приняли решения, приведшие к смерти ребенка, мотивируя свои действия желанием не ухудшать показатели роддома в статистике.

