Не упустите шанс: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 октября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 13 по 19 октября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Начинается неделя с потери, которая похожа на черную дыру в календаре. Однако на деле неделя оказывается весьма обещающей — намечайте важные дела на четверг и пятницу, больше общайтесь, и хорошенько отдохните в воскресенье.

Понедельник, 13 октября 2025 года

День Деревянного кролика

Неделя начинается с дня истинной потери — такой обычно лучше делать выходным. Все инициативы и начала сегодня обречены на пустую трату времени. К тому же, это день болезни, может ухудшиться самочувствие, а в клинике есть риск получить неверный диагноз или неприятные известия.

Лучшее применение таких энергий — разборы завалов, расхламление, очищение, уборка. Можно заниматься рутиной, но постарайтесь сосредоточиться на тех делах, которые не становятся основой для чего-то в будущем: скажем, отправка документов в какую-то инстанцию, открытие счета и тому подобное, рискуют вылиться в лишнюю беготню по кабинетам, переживания и головную боль.

Совет: время идеально подходит для работы над собой, обучения и духовного роста. Обратите взгляд во внутрь, найдите точки роста и поработайте с ними.

Вторник, 14 октября 2025 года

День Огненного дракона

Умеренно позитивный день, поскольку структура пустоты вносит свои коррективы. Хотя общая структура выглядит неплохо — две звезды добродетели обещают успешные взаимодействия с людьми. Но в этом дне кроется еще одна важная деталь — он противоречит энергиям месяца, и не может поддержать начало крупных дел.

Совет: это время, когда усилия приносят плоды, а успех сопровождается искренней радостью.

Среда, 15 октября 2025 года

День Огненной змеи

Сдержанные энергии в этом дне выглядят обнадеживающе, но не спешат поддерживать крупные мероприятия. Все же от свадеб, открытия бизнеса и переезда лучше отказаться. Этот день очень хорош для выстраивания отношений с людьми, работы с посредниками, найма людей, просьб о помощи, вторичных визитов к врачам. Допустима работа с документами.

Совет: основная идея заключается в необходимости постепенного, последовательного развития и накопления ресурсов.

Четверг, 16 октября 2025 года

День Каменной лошади

Счастливая звезда Небесного счастья в сопровождении целой плеяды других хороших звезд поддержит все пышные свадьбы, переезд в новый дом, путешествия, открытие бизнеса, решение деловых вопросов, земляные работы.

Чем активнее вы проведете этот день, тем больше будет волна удачи, которая поднимется по его итогам. Она сулит счастье в семейных и финансовых делах в будущем. Словом, на сегодня можно планировать буквально все, включая инвестиции и обращение к врачу. Не пропустите такой шанс.

Совет: основная идея гексаграммы связана с духовным преображением, благородством и готовностью делиться своими достижениями с другими.

Пятница, 17 октября 2025 года

День Земляной козы

Очень приятный день, собирает позитивные звезды. Хорош для путешествий, свиданий, начала обучения, подписания контрактов, сбора долгов, всевозможных дел. Его звезды не менее сильные, чем предыдущего дня. Поэтому сегодня также можно не жалеть сил.

Будьте внимательны в контактах с людьми, есть риск оказаться не в той компании из-за структуры Небесный правитель преклоняет колени во дворце. Быстрее адаптируйтесь к изменяющимся ситуациям, поскольку есть риск, что что-то может пойти не по плану.

Совет: это период активного роста и развития, когда ваши усилия начинают приносить ощутимые плоды. Это время восхождения к новым высотам и достижения поставленных целей.

Суббота, 18 октября 2025 года

День Стальной обезьяны

Ша белого тигра оказывается в Центральном дворце, негативные энергии доминируют в этом дне. Поэтому чего-то знаменательного он поддержать не сможет. И все же сегодня допустимо проводить встречи, начинать учиться, подписывать незначительные бумаги и заниматься инвестированием.

Совет: даже в самых сложных ситуациях есть возможность для роста и развития, главное — сохранять внутреннюю правду и не терять веру в себя.

Воскресенье, 19 октября 2025 года

День Золотого петуха

Ци крайне слабая в этом дне, поэтому рассчитывать на какую-то поддержку энергий не приходится. Ко всему прочему, это 28-й день лунного цикла, энергии дня считаются пассивными и умирающими. В такое время лучше всего отдыхать. И внимательнее следить за здоровьем из-за звезды Болезней, которая может дать ухудшение самочувствия, если вы до этого заметили первые признаки какого-то недуга.

Совет: следует экономно использовать ресурсы и не допускать чрезмерности. Кропотливость и осмотрительность откроют путь к истинному успеху.

