На ВДНХ отреставрируют знаменитый ресторан «Золотой колос»

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 56 0

Восстановление объекта культурного наследия завершат в 2026 году.

Каким будет ресторан «Золотой колос» после реставрации

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На ВДНХ идут работы по реставрации здания, в котором находился знаменитый советский ресторан «Золотой колос». Реставраторы планируют восстановить одну из исторических люстр из темно-синего стекла и хрусталя, пишет портал mos.ru.

Этот роскошный предмет интерьера украшал один из обеденных залов и дошел до наших дней с минимальными повреждениями. Специалисты работают над отливкой утраченных элементов, которые будут в точности воспроизводить оригинальные. Остальные люстры будут воссозданы по имеющимся образцам.

Вместо демонтированных квадратных кирпичных колонн будут установлены торшеры. Декоративный карниз, украшающий террасу, также подвергнется восстановлению.

Над галереями второго яруса установят специальные навесы с покрытием из прозрачного и пропускающего свет полимерного материала.

Масштабная реставрация «Золотого колоса», который является объектом культурного наследия федерального значения, началась в 2023 году. Восстановительные работы в здании планируется завершить в 2026 году, после чего здесь снова откроется знаменитый ресторан.

Ранее 5-tv писал, что на ВДНХ привезли шедевры из коллекции Русского музея.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки
11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Покровская родительская суббота в 2025 году: традиции
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео