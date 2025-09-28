Шедевры из коллекции Русского музея привезли на ВДНХ

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Экспозиция объединяет 104 живописных полотна и 11 скульптур.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ открылась выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Экспозиция объединяет 104 живописных полотна и 11 скульптур.

Для доставки ценных экспонатов из Петербурга в Москву использовали грузовые автомобили с прицепами. Иконы, малые картины и скульптуры перевозили в климатических ящиках, а крупноформатные полотна – на специальных валах. Реставраторы Русского музея аккуратно снимали холсты с подрамников, накатали их на валы и в Москве вновь натягивали и обрамляли для выставки.

Не все работы крупного формата перемещались на валах. Так, знаменитую картину Василия Сурикова «Степан Разин» перевезли в специальной конструкции, сохранив оригинальный подрамник, чтобы исключить риск повреждений. Для полотна Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» изготовили новую раму, оставив историческую в Русском музее.

Павильон подготовлен по современным музейным стандартам. Для ценных картин и икон установили семь крупных модульных климатических витрин с антибликовым стеклом высотой четыре метра и шириной от шести до девяти метров. Витрины обеспечивают температурно-влажностный контроль, оптимальный световой режим и защиту от влаги и перепадов температуры. В залах павильона поддерживается температура не выше +21 °C, а влажность воздуха – 40–55 %. На рамах картин установлены датчики сигнализации для дополнительной безопасности.

Выставка позволяет москвичам и гостям столицы увидеть подлинные шедевры Государственного Русского музея и оценить их в условиях, максимально приближенных к музейным.

