Под подозрением приемная дочь: мэр немецкого города получила ножевые ранения

Daily Mail: мэр немецкого города получила ножевые ранения после ссоры с дочерью

Айрис Штальцер, недавно избранная мэром города Хердеке в Германии, была найдена без сознания с многочисленными ножевыми ранениями после того, как соседи услышали крики из ее дома. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным полиции, женщину обнаружили с 13 колото-резаными ранениями в спину и живот. Она находилась в своем доме, где также были ее приемные дети — 17-летняя дочь и 15-летний сын.

Именно дети вызвали экстренные службы. Сначала юноша заявил, что на мать напали несколько мужчин на улице, однако соседи рассказали, что за полчаса до прибытия полиции слышали громкую ссору между матерью и дочерью.

Сообщается, что следователи рассматривают версию о нападении именно со стороны девушки, которая, к слову, ранее фигурировала в деле о домашнем насилии. Летом этого года она уже нападала на мать с ножом.

Штальцер доставили в больницу на вертолете, где она находилась в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии. По информации полиции, женщина пришла в сознание и заявила, что знает нападавшего, но отказалась назвать имя.

Следователи подчеркивают, что признаков политического мотива нет — нападение рассматривается как «семейный конфликт».

Айрис Штальцер, юрист и член Социал-демократической партии Германии, была избрана мэром Хердеке 28 сентября, набрав 52,2% голосов. Она должна официально вступить в должность 1 ноября.

Канцлер Фридрих Мерц назвал нападение «отвратительным актом» и потребовал скорейшего расследования преступления против политика. В городе объявлен режим повышенной готовности, а дом женщины оцеплен сотрудниками полиции.

Нападение вызвало широкий резонанс в Германии, где в последние годы участились случаи насилия в отношении политиков. Согласно исследованию 2024 года, около 60% из них сталкивались с угрозами или агрессией.

