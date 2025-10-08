Мужчина убил жену и тещу, а любовницу заставил заметать следы

Дарья Орлова
Кровавая драма произошла в роскошном доме под Сан-Франциско.

Фото: 5-tv.ru

Мужчина убил жену и тещу и заставил любовницу заметать следы в Калифорнии

Говард Ван перерезал горло своей супруге Линлин Го и ее матери Бейминь Чэн в американском городе Уолнат-Крик к востоку от Сан-Франциско. Преступление произошло в доме семьи, где в тот момент находились восьмилетние дочери-близнецы пары. Уничтожать улики пришлось любовнице убийцы, Янь Ван. Об этом сообщает People.

После убийства мужчина заявил полиции, что в дом якобы ворвался злоумышленник, который расправился с женщинами и скрылся. Он утверждал, что пытался остановить преступника и даже стрелял в него, однако следователи усомнились в его версии.

Как установило следствие, после расправы Ван попросил свою любовницу Янь Ван, уничтожить доказательства. Женщина, по данным прокуратуры, удалила записи с мобильных телефонов и помогала мужчине заметать следы, чтобы тот избежал наказания. Теперь ей самой предъявлены обвинения в краже, пособничестве и уничтожении улик.

На первом заседании суда любовница устроила потасовку с родственниками погибших, после чего в конфликт вмешалась охрана.

Прокурор округа Контра-Коста Диана Бектон назвала произошедшее «отрезвляющим напоминанием о разрушительных последствиях домашнего насилия».

