На глазах у дочери: стали известны детали убийства архитектора Супоницкого

Архитектора Супоницкого убили на глазах десятилетней дочери

Новые подробности в расследовании громкого убийства известного архитектора Александра Супоницкого. По предварительным данным, киллер специально снял квартиру по соседству, чтобы было удобнее выследить жертву.

Трагедия произошла на глазах у десятилетней дочери. Ребенок пережил сильнейший стресс, сейчас с ней работают психологи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью». С места событий передает корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Дом на Кременчугской улице — обычный жилой комплекс в центре города. Утро здесь началось с выстрелов. Восемь часов шестнадцать минут. Архитектор Александр Супоницкий выходит из квартиры вместе с дочерью, собирается проводить ее в школу.

На лестничной площадке мужчину уже поджидал вооруженный человек. По данным источников, прозвучали два выстрела, после чего архитектор Супоницкий погиб на месте.

«После совершенного преступления 49-летний мужчина спустился в свою квартиру этажом ниже, поджег ее и свел счеты с жизнью», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Анастасия Глущенко.

Первоначально сотрудники МЧС приехали на пожар. На первом этаже видны последствия тушения. Вода здесь просочилась в коридор и квартиры. На месте пожара огнеборцы обнаружили тело.

Им оказался предполагаемый подозреваемый — предприниматель Константин Козырев, бывший заместитель директора по финансам строительного холдинга «Петротрест». По данным источников, ранее он проходил по уголовным делам о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Сейчас следствие рассматривает версию возможного давнего конфликта между мужчинами — оба были связаны со строительной сферой.

«Александр Захарович был очень интересной и неординарной личностью. Во-первых, это был очень талантливый и замечательный архитектор. Можно сказать, для нас это действительно большая трагедия. Ну, по сути дела, все, что мы умеем, что мы знаем, помимо вуза, мы научились у Александра Захаровича», — рассказал архитектор Илья Юсупов.

Александру Супоницкому было 73 года. Он автор проектов, изменивших облик Петербурга: вестибюль станции метро «Горьковская», торгово-развлекательные комплексы «ПИК» и «Адмирал», общественные и деловые центры. В доме на Кременчугской улице мужчина проживал около года вместе с супругой, моделью и актрисой Алисой Супоницкой. У пары трое совместных детей и сын супруги от первого брака.

«У них была прекрасная семья, просто прекрасная. И Саша принял ребенка Алисы первого как родного, и всегда, когда мы встречались, я всегда поражалась, насколько он добрый, отзывчивый, интеллигентный. Даже не представляю, мне кажется, у него не было врагов. Мне так кажется», — поделилась поэтесса Настя Яковлева.

Сейчас корпус элитного жилого комплекса оцеплен. Следователи продолжают осмотр места происшествия. Проверяются все версии: от бытового конфликта до преднамеренного убийства.

