Проявите внимание и берегите деньги: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 мая

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 25 по 31 мая от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя, похожая на минное поле, — начинается с разрушителей, а завершается днями без богатства. Планируйте самое важное на пятницу. Прекрасные звезды помогут всем начинаниям этого дня. Будьте внимательны в денежных вопросах в субботу и воскресенье.

Понедельник, 25 мая 2026 года

День Земляной свиньи

Разрушитель месяца оказывается в пустоте и попадает под влияние Северного Лунного Узла (Раху). Для бурной деятельности такой день не очень, рутинные дела больше идут в ногу с его энергиями. Влияние неба больше способствует духовной работе, помогает взглянуть внутрь себя, разобраться в своих приоритетах, сделать шаги по раскрытию своих талантов.

В древности такие дни использовались, чтобы нагонять ужас на врагов с помощью магии или каких-нибудь зловещих посланий. Но мы за экологичность и конструктив, поэтому постараемся провести этот день в философских настроениях, мелкой рутине и поиске внутренней скрытой силы.

Совет книги перемен: созерцание — не бездействие, а особая форма работы. Следует на время отстраниться от активного вмешательства в ситуацию.

Вторник, 26 мая 2026 года

День Стальной крысы

Выпадает на разрушителя года — время, когда не надо ничего начинать. Тут еще вмешиваются кольца Сатурна, внося неопределенность, риски травм и потенциалы бед и неприятностей. Растущая Луна оказывается в созвездии Крыла — это такое огромное и очень эффектное скопление звезд в районе привычных нам созвездий Чаши, Гидры и Кентавра.

В этот период хорошо заниматься бытовыми вопросами и пытаться избежать беды, больше ни для чего такие звезды не годятся. Нового начинать не стоит. Путешествия перенесите на другой день, по возможности. Лучше такой день провести потише.

Совет книги перемен: избегайте жадности и эгоизма — успех зависит от умения делиться.

Среда, 27 мая 2026 года

День Золотого быка

Несмотря на влияние Южного Лунного узла, в этот день можно начинать незначительные процессы. В такой день можно начинать лечение, проводить встречи, переговоры, решать вопросы недвижимости, отправляться на свидания, начинать путешествия, очень хорошо общаться. Все, что связано с людьми, получит дополнительную поддержку.

Хорошо в этот день инвестировать, начинать учиться. Но из-за того, что звезды сдерживающие, рекомендовать его для дел первого уровня важности — вроде свадьбы, закладки фундамента и старта бизнеса — невозможно.

Совет книги перемен: эта мрачная гексаграмма указывает на то, что самая темная ночь перед рассветом. Это тот период, когда лучше не демонстрировать свои силы и возможности слишком явно.

Четверг, 28 мая 2026 года

День Водного тигра

Юпитер слегка сглаживает негатив этого дня. И, надо сказать, поработать ему есть над чем: звезда болезней мешает получить качественную медицинскую помощь, в работе с документами и финансовых операциях следует проявлять повышенную бдительность из-за ограбления месяца, да и структура дня порождает споры, проблемы и предательства. День способствует сбору долгов и приятному отдыху в компании любимых и близких.

Совет книги перемен: ищите единомышленников, заражайте их своей идеей, находите поддержку среди людей. Вместе двигаться гораздо эффективнее.

Пятница, 29 мая 2026 года

День Водного кролика

Очень приятный день под покровительством Луны и целой плеяды счастливых звезд. Идеально подойдет для свадьбы, ремонта, начала бизнеса, старта проектов, подписания документов, инвестирования. Все действия этого дня будут способствовать росту благосостояния и появлению связей с благородными людьми в будущем.

Совет книги перемен: время решает все. То, что кажется неудачей на данный момент, завтра может обернуться большой удачей.

Суббота, 30 мая 2026 года

День Деревянного дракона

Очень неблагоприятный день по китайским текстам — его называют ужасным днем бедности, нищеты и несчастья. Но мы знаем, что китайские мастера любят добавить драмы в пояснения к формулам, поэтому просто бережем свои финансовые счета в этот день. Не стоит одалживать деньги, брать кредиты, досрочно гасить их, проводить важные финансовые операции в такой день. Отложите кошелек в сторону, чтобы не получить неприятностей.

Здесь же оказывается звезда болезней, поэтому вопросы здоровья тоже лучше решать в другой день. Несмотря на отчаянно плохие созвездия этого дня, все же робкую поддержку ему оказывает Меркурий в паре с созвездием Управителя Судьбы, и вместе они незначительно сглаживают увесистые пакости, которые сыплются с небес.

Совет книги перемен: успех возможен только в малых делах, а в больших — трудно достигнуть единства.

Воскресенье, 31 мая 2026 года

День Деревянной змеи

Еще один день без богатства — финансовые операции проводите в другой день. Хорошими звездами он похвастаться не может — покровитель этого дня звезда Малого Красного охвата в паре с агрессивным Марсом и абордажным крюком. Допустимо в этот день заниматься планированием, ходить на свидания, начинать учиться, обращаться за медицинской помощью, начинать путешествия, заниматься планированием.

Совет книги перемен: перед лицом опасности надо проявить выдержку и найти в себе силы не спешить. Истинная сила проявляется в умении ждать. Даже пауза может стать ресурсом.

