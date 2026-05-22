Россиянин Рустам Набиев первым в мире покорил Эверест на руках
Спортсмен из Башкирии, потерявший обе ноги, достиг вершины после восьми дней подъема.
Россиянин Рустам Набиев стал первым человеком на планете, который покорил Эверест только на руках. Спортсмен из Башкирии начал восхождение 13 мая — в свой 34-й день рождения. Его сопровождали пять шерпов и трое проводников. И вот сегодня, через восемь дней тяжелейшего подъема по склонам и ледникам, он на вершине мира.
Рустам потерял обе ноги еще 11 лет назад. И это восхождение стало смыслом его жизни, целью, которую он должен был достигнуть не только для себя. Не случайно послание, которое он отправил с вершины мира, звучит так: «Тем, кто думал, что после падения жизнь заканчивается».
