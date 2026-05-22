Россиянин Рустам Набиев первым в мире покорил Эверест на руках

Эфирная новость 27 0

Спортсмен из Башкирии, потерявший обе ноги, достиг вершины после восьми дней подъема.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

 

Россиянин Рустам Набиев стал первым человеком на планете, который покорил Эверест только на руках. Спортсмен из Башкирии начал восхождение 13 мая — в свой 34-й день рождения. Его сопровождали пять шерпов и трое проводников. И вот сегодня, через восемь дней тяжелейшего подъема по склонам и ледникам, он на вершине мира.

Рустам потерял обе ноги еще 11 лет назад. И это восхождение стало смыслом его жизни, целью, которую он должен был достигнуть не только для себя. Не случайно послание, которое он отправил с вершины мира, звучит так: «Тем, кто думал, что после падения жизнь заканчивается».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

 

+21° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.79
-0.16 83.27
1.29
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая

Последние новости

4:18
Золотую Звезду Героя России Василия Марзоева передали его отцу
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая
3:43
Россиянин Рустам Набиев первым в мире покорил Эверест на руках
3:24
В Армении арестовали мужчину, вступившего в перепалку с Пашиняном
3:02
Депутата Рижской думы Алексея Росликова лишили мандата за поддержку России
2:41
«Грудь на бедрах»: Екатерина Волковой удивила нарядом на кинофестивале в Чите

Сейчас читают

«Сбитый летчик»: Киркоров резко ответил Певцову за критику «Гамлета»
Ушла с молотка за 18 миллионов долларов: картину Бэнкси продали на аукционе
Перенесение мощей Николая Чудотворца: как молиться, что можно и нельзя делать 22 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео