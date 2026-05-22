Россиянин Рустам Набиев первым в мире покорил Эверест на руках

Россиянин Рустам Набиев стал первым человеком на планете, который покорил Эверест только на руках. Спортсмен из Башкирии начал восхождение 13 мая — в свой 34-й день рождения. Его сопровождали пять шерпов и трое проводников. И вот сегодня, через восемь дней тяжелейшего подъема по склонам и ледникам, он на вершине мира.

Рустам потерял обе ноги еще 11 лет назад. И это восхождение стало смыслом его жизни, целью, которую он должен был достигнуть не только для себя. Не случайно послание, которое он отправил с вершины мира, звучит так: «Тем, кто думал, что после падения жизнь заканчивается».

