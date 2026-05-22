Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 25 по 31 мая.

На протяжении недели Солнце и Меркурий в интеллектуальных Близнецах задают быстрый и местами спонтанный темп. Ум становится острым, а реакции мгновенными, поэтому велика вероятность поверхностности и искажения информации. Важно фильтровать все полученные и передаваемые данные.

Психологически это время повышенной ментальной активности, жажды общения, обмена информацией, поиска новых знаний и впечатлений. Проявляются коммерческие и организаторские способности. Гарантированы неожиданные деловые предложения, масса звонков, переписок и встреч.

Меркурий в своей стихии напитывает воздух идеями и помогает использовать полученные знания как в теории, так и на практике. Мы легки на подъем и быстро адаптируемся к любой новой ситуации. Это отличное время для переговоров, командировок и экскурсионных поездок, начала обучения, поиска новых каналов продвижения.

Сдерживающее влияние Сатурна на Солнце уравновешивает хаотичные близнецовские энергии и способствует продуктивности, чувству ответственности и умению реализовывать свои цели на практике. Всю неделю открыто окно возможностей для социальной и профессиональной реализации, поэтому стоит взять ориентир на поиск своего места в иерархии.

При должном усердии и требовательности к себе можно получить значительные достижения и занять высокие должности. В совокупности с растущей фазой Луны это эффективный период для освоения навыков тайм-менеджмента и планирования, развития техники речи, организации и запуска рекламной кампании.

В сфере отношений тянет к созданию крепких и защищенных связей. Пребывание Венеры в Раке пробуждает сильное женское начало в поиске тонкой душевной связи. Брак, семья и домашние дела доставляют в этот момент много удовольствия.

В финансовом плане преобладает бережливость и стремление к накоплению. В первую очередь интересуют серьезные приобретения — недвижимость, акции, земельные участки. Купленные в этот период активы способны приносить доход долгое время.

Сатурн в жестком аспекте ослабляет Венеру. Это сказывается на проявлении холодности в чувствах, расчетливости, подозрительности. Кто-то может испытать на себе, что такое «безответная любовь». Вместе с тем, появляется сильное чувство долга и ответственность перед другими. Хорошо в эти дни придерживаться строгого классического стиля в одежде и уважительно относиться к людям старшего поколения.

Мужская часть населения настроена на жесткую борьбу за власть и перетягивание каната на свою сторону. Марс и Плутон создают напряженный провокационный фон, поэтому следует управлять эмоциями и избегать конфликтов. Анализируйте ситуацию без агрессии, а также следите за режимом и добавьте физической активности.

Под влиянием Марса в Тельце более предпочтителен умеренный темп жизни. Деньги и имущественные вопросы имеют большее значение. Если на этом этапе появится цель, то вас очень трудно будет сбить с толку. Поэтому лучше приложить создавшийся потенциал для обретения финансовой стабильности, умения практически применить свои способности и обрести постоянство в чувствах.

Завершается неделя необычным событием. Полнолуние в Стрельце, или Голубое микролуние, обещает быть прекрасным зрелищем, поскольку полная Луна будет сиять рядом с ярко-красной звездой Антарес. Наступает время подведения итогов месяца и постановки амбициозных целей на будущее.

Луна в доме Юпитера приносит успешные события и оптимистичный эмоциональный климат. Эти дни являются подходящими, чтобы сходить в храм, пообщаться с авторитетными людьми, начать обучение или масштабные проекты.

Эта неделя станет кульминацией всего мая. Сочетание конфликтности с мощным интеллектуальным потенциалом, дополненное философским полнолунием, поможет подвести итоги и стратегически правильно расставить необходимые приоритеты на предстоящий период.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам честные разговоры помогут решить старые проблемы, поэтому смело выражайте свое уникальное мнение. Усиливаются коммуникативные способности, и вы с легкостью завязываете нужные связи. Возможны заманчивые деловые предложения, расширение клиентской базы и торговой сети, достижение договоренностей по сотрудничеству.

Время отлично подходит для поездок и переговоров, оформления документов, сдачи экзаменов, для знакомств по интернету или для запуска собственного блога.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов наступает время, когда стоит замедлиться и обратить внимание на финансы. Прибыль не заставит себя ждать. Возможны неожиданные источники дохода, получение налоговых льгот и прочих субсидий.

Для успешной реализации целей сохраняйте свои планы в тайне и не афишируйте способы получения денежных средств. Пополнить энергетический ресурс лучше всего посредством медитации, отдыха на природе, водных и спа-процедур.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам неделя приносит динамичные и наэлектризованные энергии, способствующие свободному самовыражению и новым открытиям. Ваша харизма в зените. Не бойтесь принимать нестандартные решения и осуществлять необычные проекты. Обострение интуиции поможет в решении любых вопросов, причем самым оригинальным образом.

У вас отличное время для командной работы и выстраивания совместных планов. Если атмосфера в соцсетях накаляется до предела, возьмите на себя позицию лидера.

Рак — гороскоп на неделю

Раков звезды призывают к самодисциплине и завершению начатых дел. Для достижения своей цели и восхождения по карьерной лестнице лучше использовать неочевидные способы и даже хитрость.

Обращайтесь за поддержкой к неформальным лидерам. Для того чтобы наполниться духовными силами и энергиями вселенной, путешествуйте по культовым местам и пообщайтесь с просветленными личностями. Ваше подсознание открыто для нового этапа эволюции.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов возрастает проницательность, оптимизм и готовность к неожиданному повороту событий. Вовлеченность в деятельность неформальных групп и объединений дает возможности для личностного роста и проявления харизмы.

Звезды сопутствуют новым дружеским связям, покровительству влиятельных людей, а также высветят ваши таланты. Неделя приносит неожиданные и интересные поездки, прорыв в сфере технологий, большой научный и исследовательский потенциал.

Дева — гороскоп на неделю

Девы способны добиться своих целей и получить мощную поддержку от других. Вам по силам решать трудные задачи и брать на себя ответственность. Возможно получение наследства, крупного дохода или выплат от государственных инстанций.

Период удачен для делового планирования, контактов с влиятельными людьми, для серьезных исследований, переговоров, визитов к начальству и в официальные органы. Прислушайтесь к совету пожилых людей или опытных специалистов.

Весы — гороскоп на неделю

Весам космические энергии помогут ярко проявить талант и творческие способности. Вовлеченность в общественную и благотворительную деятельность обещает обретение статусных покровителей и спонсоров.

Могут открыться благоприятные перспективы, которые важно разглядеть и не упустить. Хороший период для урегулирования споров с личными и деловыми партнерами, для посещения культурных и престижных мероприятий.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов здоровье и повседневные заботы выходят на первый план. Подходящее время, чтобы записаться к врачу или начать новую диету, пройти курс оздоровительных и очистительных процедур. Для поддержания физического тонуса придерживайтесь здоровой сексуальности.

Для предпринимателей и менеджеров — это энергичный и деятельный период. Успешно проходят финансовые дела, открытие счетов и расширение производства.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, голубая Луна в вашем знаке — личное преимущество: путешествия и общение расширят ваши горизонты. Также акцент недели будет на партнерских отношениях, и у вас в руках окажется заветный ключик к сердцу любимого человека. Творческая энергия особенно ярко проявляется при взаимодействии в паре с партнером.

Вас порадует посещении мероприятий, связанных с культурой и искусством. Звезды помогут одержать победу в юридических спорах.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, вы обретаете популярность в рабочей среде благодаря основательности и тщательности при выполнении служебных обязанностей. Это хорошие дни для косметического ремонта, благоустройства офиса, работы по дому и наведения идеального порядка.

Можно успешно оформить документы и решить многие бюрократические вопросы. Эффективным окажется прохождение медицинского обследования, приобретение бытовой техники или получение качественных услуг.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев лучшее время для свиданий и признаний в любви. Ваши ожидания оправдаются. Неделя принесет плодотворные романтические контакты и обилие встреч с интересными людьми. Сделайте акцент на проявлении артистического таланта и творческого потенциала. Тогда вы сумеете завоевать восхищение и популярность у окружающих людей.

Интеллектуальная активность содействует хорошей обучаемости и усвояемости информации. Благоприятны экскурсионные и развлекательные поездки с детьми.

Рыбы — гороскоп на неделю

Внимание Рыб направлено на благоустройство дома и личную жизнь. Атмосфера уюта и способность понимать близких людей служит чувственным удовольствиям и семейному счастью. Можно организовать прибыльную работу на дому и обустроить помещение, связанное с оказанием услуг.

Хороший период для переезда, покупок товаров для дома и семьи, решения имущественных или хозяйственных вопросов, приобретения недвижимости.

