Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?
Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 25 по 31 мая.
На протяжении недели Солнце и Меркурий в интеллектуальных Близнецах задают быстрый и местами спонтанный темп. Ум становится острым, а реакции мгновенными, поэтому велика вероятность поверхностности и искажения информации. Важно фильтровать все полученные и передаваемые данные.
Психологически это время повышенной ментальной активности, жажды общения, обмена информацией, поиска новых знаний и впечатлений. Проявляются коммерческие и организаторские способности. Гарантированы неожиданные деловые предложения, масса звонков, переписок и встреч.
Меркурий в своей стихии напитывает воздух идеями и помогает использовать полученные знания как в теории, так и на практике. Мы легки на подъем и быстро адаптируемся к любой новой ситуации. Это отличное время для переговоров, командировок и экскурсионных поездок, начала обучения, поиска новых каналов продвижения.
Сдерживающее влияние Сатурна на Солнце уравновешивает хаотичные близнецовские энергии и способствует продуктивности, чувству ответственности и умению реализовывать свои цели на практике. Всю неделю открыто окно возможностей для социальной и профессиональной реализации, поэтому стоит взять ориентир на поиск своего места в иерархии.
При должном усердии и требовательности к себе можно получить значительные достижения и занять высокие должности. В совокупности с растущей фазой Луны это эффективный период для освоения навыков тайм-менеджмента и планирования, развития техники речи, организации и запуска рекламной кампании.
В сфере отношений тянет к созданию крепких и защищенных связей. Пребывание Венеры в Раке пробуждает сильное женское начало в поиске тонкой душевной связи. Брак, семья и домашние дела доставляют в этот момент много удовольствия.
В финансовом плане преобладает бережливость и стремление к накоплению. В первую очередь интересуют серьезные приобретения — недвижимость, акции, земельные участки. Купленные в этот период активы способны приносить доход долгое время.
Сатурн в жестком аспекте ослабляет Венеру. Это сказывается на проявлении холодности в чувствах, расчетливости, подозрительности. Кто-то может испытать на себе, что такое «безответная любовь». Вместе с тем, появляется сильное чувство долга и ответственность перед другими. Хорошо в эти дни придерживаться строгого классического стиля в одежде и уважительно относиться к людям старшего поколения.
Мужская часть населения настроена на жесткую борьбу за власть и перетягивание каната на свою сторону. Марс и Плутон создают напряженный провокационный фон, поэтому следует управлять эмоциями и избегать конфликтов. Анализируйте ситуацию без агрессии, а также следите за режимом и добавьте физической активности.
Под влиянием Марса в Тельце более предпочтителен умеренный темп жизни. Деньги и имущественные вопросы имеют большее значение. Если на этом этапе появится цель, то вас очень трудно будет сбить с толку. Поэтому лучше приложить создавшийся потенциал для обретения финансовой стабильности, умения практически применить свои способности и обрести постоянство в чувствах.
Завершается неделя необычным событием. Полнолуние в Стрельце, или Голубое микролуние, обещает быть прекрасным зрелищем, поскольку полная Луна будет сиять рядом с ярко-красной звездой Антарес. Наступает время подведения итогов месяца и постановки амбициозных целей на будущее.
Луна в доме Юпитера приносит успешные события и оптимистичный эмоциональный климат. Эти дни являются подходящими, чтобы сходить в храм, пообщаться с авторитетными людьми, начать обучение или масштабные проекты.
Эта неделя станет кульминацией всего мая. Сочетание конфликтности с мощным интеллектуальным потенциалом, дополненное философским полнолунием, поможет подвести итоги и стратегически правильно расставить необходимые приоритеты на предстоящий период.
Овен — гороскоп на неделю
Овнам честные разговоры помогут решить старые проблемы, поэтому смело выражайте свое уникальное мнение. Усиливаются коммуникативные способности, и вы с легкостью завязываете нужные связи. Возможны заманчивые деловые предложения, расширение клиентской базы и торговой сети, достижение договоренностей по сотрудничеству.
Время отлично подходит для поездок и переговоров, оформления документов, сдачи экзаменов, для знакомств по интернету или для запуска собственного блога.
Телец — гороскоп на неделю
У Тельцов наступает время, когда стоит замедлиться и обратить внимание на финансы. Прибыль не заставит себя ждать. Возможны неожиданные источники дохода, получение налоговых льгот и прочих субсидий.
Для успешной реализации целей сохраняйте свои планы в тайне и не афишируйте способы получения денежных средств. Пополнить энергетический ресурс лучше всего посредством медитации, отдыха на природе, водных и спа-процедур.
Близнецы — гороскоп на неделю
Близнецам неделя приносит динамичные и наэлектризованные энергии, способствующие свободному самовыражению и новым открытиям. Ваша харизма в зените. Не бойтесь принимать нестандартные решения и осуществлять необычные проекты. Обострение интуиции поможет в решении любых вопросов, причем самым оригинальным образом.
У вас отличное время для командной работы и выстраивания совместных планов. Если атмосфера в соцсетях накаляется до предела, возьмите на себя позицию лидера.
Рак — гороскоп на неделю
Раков звезды призывают к самодисциплине и завершению начатых дел. Для достижения своей цели и восхождения по карьерной лестнице лучше использовать неочевидные способы и даже хитрость.
Обращайтесь за поддержкой к неформальным лидерам. Для того чтобы наполниться духовными силами и энергиями вселенной, путешествуйте по культовым местам и пообщайтесь с просветленными личностями. Ваше подсознание открыто для нового этапа эволюции.
Лев — гороскоп на неделю
У Львов возрастает проницательность, оптимизм и готовность к неожиданному повороту событий. Вовлеченность в деятельность неформальных групп и объединений дает возможности для личностного роста и проявления харизмы.
Звезды сопутствуют новым дружеским связям, покровительству влиятельных людей, а также высветят ваши таланты. Неделя приносит неожиданные и интересные поездки, прорыв в сфере технологий, большой научный и исследовательский потенциал.
Дева — гороскоп на неделю
Девы способны добиться своих целей и получить мощную поддержку от других. Вам по силам решать трудные задачи и брать на себя ответственность. Возможно получение наследства, крупного дохода или выплат от государственных инстанций.
Период удачен для делового планирования, контактов с влиятельными людьми, для серьезных исследований, переговоров, визитов к начальству и в официальные органы. Прислушайтесь к совету пожилых людей или опытных специалистов.
Весы — гороскоп на неделю
Весам космические энергии помогут ярко проявить талант и творческие способности. Вовлеченность в общественную и благотворительную деятельность обещает обретение статусных покровителей и спонсоров.
Могут открыться благоприятные перспективы, которые важно разглядеть и не упустить. Хороший период для урегулирования споров с личными и деловыми партнерами, для посещения культурных и престижных мероприятий.
Скорпион — гороскоп на неделю
У Скорпионов здоровье и повседневные заботы выходят на первый план. Подходящее время, чтобы записаться к врачу или начать новую диету, пройти курс оздоровительных и очистительных процедур. Для поддержания физического тонуса придерживайтесь здоровой сексуальности.
Для предпринимателей и менеджеров — это энергичный и деятельный период. Успешно проходят финансовые дела, открытие счетов и расширение производства.
Стрелец — гороскоп на неделю
Стрельцы, голубая Луна в вашем знаке — личное преимущество: путешествия и общение расширят ваши горизонты. Также акцент недели будет на партнерских отношениях, и у вас в руках окажется заветный ключик к сердцу любимого человека. Творческая энергия особенно ярко проявляется при взаимодействии в паре с партнером.
Вас порадует посещении мероприятий, связанных с культурой и искусством. Звезды помогут одержать победу в юридических спорах.
Козерог — гороскоп на неделю
Козероги, вы обретаете популярность в рабочей среде благодаря основательности и тщательности при выполнении служебных обязанностей. Это хорошие дни для косметического ремонта, благоустройства офиса, работы по дому и наведения идеального порядка.
Можно успешно оформить документы и решить многие бюрократические вопросы. Эффективным окажется прохождение медицинского обследования, приобретение бытовой техники или получение качественных услуг.
Водолей — гороскоп на неделю
У Водолеев лучшее время для свиданий и признаний в любви. Ваши ожидания оправдаются. Неделя принесет плодотворные романтические контакты и обилие встреч с интересными людьми. Сделайте акцент на проявлении артистического таланта и творческого потенциала. Тогда вы сумеете завоевать восхищение и популярность у окружающих людей.
Интеллектуальная активность содействует хорошей обучаемости и усвояемости информации. Благоприятны экскурсионные и развлекательные поездки с детьми.
Рыбы — гороскоп на неделю
Внимание Рыб направлено на благоустройство дома и личную жизнь. Атмосфера уюта и способность понимать близких людей служит чувственным удовольствиям и семейному счастью. Можно организовать прибыльную работу на дому и обустроить помещение, связанное с оказанием услуг.
Хороший период для переезда, покупок товаров для дома и семьи, решения имущественных или хозяйственных вопросов, приобретения недвижимости.
