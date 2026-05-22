Российские истребители перехватили британский самолет-разведчик над Черным морем

А теперь кадры, которые сегодня очень внимательно изучают военные всех европейских стран. Их выложили британские ВВС с жалобой на русских пилотов, которые перехватили самолет-разведчик над Черным морем. Прямо около российской границы.

Англичане уверяют, что наши Су-35 и Су-27 повели себя очень дерзко. В частности, один из них пролетел в шести метрах от британца, после чего у них сработали аварийные системы и борт перешел с автопилота на ручное управление. Но тут сложно сказать, кто нарушил правила, учитывая, что из Лондона до черноморской границы России 2,5 тысячи километров и не обязательно сюда летать на самолетах радиоэлектронной разведки с Туманного Альбиона.

