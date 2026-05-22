Продали за рубль и бросили: что происходит с дворцом Романова в Петергофе

В самом сердце Петергофа, где когда-то отдыхала императорская семья, теперь жарят шашлыки и рисуют граффити. Дворец, построенный 160 лет назад для Михаила Романова, должен был получить новую жизнь. Его продали за один рубль только ради того, чтобы привести в порядок. Но уникальный комплекс стал вотчиной вандалов и бездомных. Как спасти историческое здание, узнала корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Громкий топот по крыше и силуэты в темноте. В роли призраков дворца Михаила Романова в Петергофе — пытливые умы. Взрослые и не очень.

«Это место называют одним из самых красивых заброшенных дворцов Ленинградской области. Ни забора, ни охраны, ни хотя бы целых дверей — вот так вот зайти сюда может любой желающий», — рассказала корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Первый же встречный здесь готов провести экскурсию. Свое имя он просил не называть — очень уж часто бывает в усадьбе.

Среди обломков исторического кирпича и лепнины — пустые бутылки, банки, баллоны с краской. Для завсегдатаев это своего рода романтика. Особенно путь на крышу по чудом сохранившейся мраморной лестнице.

Вот только местные жители жалуются не на свидания, а на шумные вечеринки и постоянные поджоги.

«Во всем дворце уже практически не осталось чистого места — повсюду граффити. А здесь, судя по всему, предпочитают жарить шашлыки. Но что самое тревожное: объект культурного наследия федерального значения постепенно разбирают. Еще недавно здесь была кованая решетка», — сказала корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

А когда-то здесь отдыхала императорская семья. Усадьбу площадью больше 11 тысяч квадратных метров возвели в 1862 году. До революции она принадлежала потомкам великого князя Михаила Романова, а после переходила от одной госструктуры к другой. Были здесь и трудовой лагерь для подростков, и птицефабрика, и пансионат «Красные зори». Теперь же — с подачи блогеров и сталкеров — магнит для туристов, подростков и маргиналов.

И ведь дворец не бесхозный. С 2015 года он в собственности у Федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. В 2023-м комплекс сдали в так называемую аренду за рубль — на льготных условиях за семь лет инвестор должен вернуть ансамблю былое величие. Но половина срока позади, а реставрации так и нет. Как и ООО «Дворцово-парковый ансамбль «Михайловские дачи» — на своем юридическом адресе в Москве.

«У нее опыта в этом нету, и прибыли за прошлый год — убытки, зачем она создавалась — не очень понятно, и план непонятен, а главное — проектной документации пока нет. Я не вижу, что этим делом занимается какая-то сильная организация», — отметил главный научный сотрудник Института наследия, заведующий кафедрой ЮНЕСКО Димитрий Спивак.

Возможно, причина в том, что планировка здания не позволяет использовать его под отель. Сложно разместить здесь и офисы, и торговый центр. Да и в принципе реставрация объекта культурного наследия — процесс крайне затратный.

«Три — четыре миллиарда — это минимум. Это минимум. Значит, ну не забывайте, что еще нужно подключить электричество, канализацию, воду, провести дороги и так далее, и так далее, парк исторический, благоустроить. И поэтому там, ну не знаю, пять, а то и шесть миллиардов», — объяснил председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

Напомним: нынешний арендатор не тратится даже на охрану территории. Что у экспертов вызывает еще больше вопросов.

«Совершенно непонятно, с какими целями люди в это, скажем так, ввязались и совершенно этим не занимаются. Потому что если, а здесь именно так и получается, объект у нас в состоянии таком бесхозном, заброшенном, то он просто будет изъят, выкуплен или выставлен на торги», — сказала риелтор, юрист по сложным сделкам с недвижимостью Нарэ Лукашова.

На ситуацию уже обратили внимание и в Следственном комитете. Провести проверку петербургскому СК поручил лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

