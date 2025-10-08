Приют кошмаров: старушка оказалась в плену у мусора и 200 животных в собственном доме

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 125 0

Пожилая женщина не могла покинуть свое жилище из-за бардака.

Случаи жестокого обращения с животными в США

Фото: 5-tv.ru

В доме в США обнаружили 200 животных и 95-летнюю женщину в США

В пригородном доме Нортпорта (США) власти нашли более 200 животных в ужасных условиях и 95-летнюю женщину, запертую в своей комнате из-за беспорядка. Об этом сообщает NBC News.

По информации следствия, дом принадлежал 57-летней Саманте Бойд, специалисту по реабилитации диких животных. Там жили кошки, собаки, попугаи, хомяки, ежи, белки-летяги и полевки, а также экзотические животные. Большинство клеток были завалены отходами, дом кишел насекомыми, а некоторые участки были непроходимы из-за мусора.

«Уровень пренебрежения был бессовестным», — заявил комиссар полиции округа Саффолк Кевин Каталина.

Полиция также обнаружила 95-летнюю женщину, практически запертую в своей комнате и неспособную покинуть ее из-за хаоса вокруг.

Бойд арестована, ей предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными и создании угрозы безопасности пожилого человека. Ее партнеру, 61-летнему Нилу Векслеру, также предъявлены обвинения.

«Повсюду были фекалии и мусор, многие животные были заперты в клетках без еды и воды», — отметили в полиции.

