Не совершайте ошибку: чем опасно ношение распахнутой одежды в холод

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 61 0

Эксперт рассказал, к каким печальным последствиям это может привести.

Чем опасно ношение распахнутой одежды в холод

Фото: 5-tv.ru

Lenta.ru: распахнутая одежда в холод может привести к стенокардии

Распахивание одежды в холод может привести к приступу стенокардии. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин в беседе с Lenta.ru.

Как сказал эксперт, подобная практика на самом деле является суровой проверкой на прочность для нас. Дело в том, что человеческий организм всегда стремится сохранить постоянную температуру внутренних органов. Поэтому, когда мы выходим на холод с открытой грудью и шеей, то автоматически запускается механизм экстремальной теплоотдачи.

«Холодный воздух, как сквозняк в доме, проникает под одежду и постоянно омывает кожу, вытягивая драгоценное тепло. Тело пытается согреться, включая мышечную дрожь — это экстренный способ выработать энергию. Но если утечка тепла слишком велика, ресурсов может не хватить. Самое коварное последствие — это рефлекторный спазм сосудов», — рассказал Калюжин.

При этом резкий холод заставляет наши кровеносные сосуды сужаться — не только на поверхности, но и внутри. Это, в свою очередь, сказывается на дыхательной системе. Так, когда слизистая горла и бронхов недополучает кровь, то становится сухой и лишена защиты. В этот момент вирусы и бактерии легко могут атаковать организм. Как итог: ангина, бронхит или ОРВИ.

Кроме того, резкое охлаждение поясницы может привести к обострению цистита или пиелонефрита. Для людей, у которых есть проблемы с сердцем, такой перепад температур очень опасен.

«Холод может вызвать спазм уже коронарных сосудов, питающих сердечную мышцу, что грозит приступом стенокардии», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно избавиться от насморка. Заложенный нос может быть опасен для пациентов с хроническими заболеваниями. Когда в верхних и нижних дыхательных путях накапливаются избыточные выделения, они могут заблокировать трахеобронхиальное дерево.

Вентиляция легких затрудняется, происходит застой, который вызывает кашель. В слизи размножаются вирусы и бактерии, из-за этого воспаление долго не проходит. Для людей с хроническими заболеваниями, например, бронхиальной астмой, это особенно опасно.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

