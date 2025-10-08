Владимир Путин прилетел в Душанбе

Дарья Корзина
В программе визита — переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Душанбе. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

С 8 по 12 октября в столице Таджикистана пройдет заседание Совета глав государств СНГ, а также второй саммит «Центральная Азия — Россия».

В программе визита российского лидера — переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в узком и расширенном форматах, а также подписание ряда документов, касающихся сотрудничества двух стран. По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, во время пребывания в Таджикистане Владимир Путин также проведет отдельную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Главу российского государства сопровождает представительная делегация высокопоставленных чиновников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел совещание с военным руководством.  Глава Генштаба доложил президенту об обстановке в зоне СВО.

