Авиакомпания Southwind Airlines начнет выполнять рейсы из Москвы в Стамбул

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начнет выполнять рейсы из московского аэропорта Жуковский в Стамбул. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Друзья, рады сообщить вам о запуске программы полетов по маршруту „Жуковский“ — Стамбул. Будет осуществлять наш партнер — авиакомпания Southwind Airlines», — говорится в сообщении.

Рейсы по данному направлению будут выполняться с 20 ноября по 26 марта, два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям — на лайнерах Boeing 737-800.

Более того, Россия продолжает диалог с Доминиканской Республикой о возобновлении прямого авиасообщения, а запуск первых прямых рейсов возможен уже предстоящей зимой.

