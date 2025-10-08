Авиакомпания Southwind Airlines начнет выполнять рейсы из Москвы в Стамбул

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 50 0

Перелеты по данному направлению будут выполняться из аэропорта Жуковский.

Какие авиакомпании выполняют прямые рейсы из России в Турцию

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начнет выполнять рейсы из московского аэропорта Жуковский в Стамбул. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Друзья, рады сообщить вам о запуске программы полетов по маршруту „Жуковский“ — Стамбул. Будет осуществлять наш партнер — авиакомпания Southwind Airlines», — говорится в сообщении.

Рейсы по данному направлению будут выполняться с 20 ноября по 26 марта, два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям — на лайнерах Boeing 737-800.

Более того, Россия продолжает диалог с Доминиканской Республикой о возобновлении прямого авиасообщения, а запуск первых прямых рейсов возможен уже предстоящей зимой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в аэропорту Антальи россиян попросили забрать багаж и сдать покупки в дьюти-фри.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки
11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Покровская родительская суббота в 2025 году: традиции
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео