Зациклилась на России: на Западе устали от боевого запала Каи Каллас

Главу евродипломатии призвали заняться делами Старого Света.

В США указали на зацикленность Каллас на России

В Европе пытаются сбить пыл с главных идеологов продолжения боевых действий на Украине. Возглавляет это движение, конечно, Урсула фон дер Ляйен, которая накануне в Европарламенте принимала подарки в честь своего дня рождения. А ее главная помощница, глава евродипломатии Кая Каллас. В их дуэте самое слабое звено.

По данным американского Foreign Policy, Каллас считают слишком прямолинейной, называют скорее «полицейским, чем дипломатом», и требуют заняться делами Старого Света, а не так, как сейчас, цитата: «Начинать и заканчивать день Россией».

