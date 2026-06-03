Гости ПМЭФ собрались на арт-коктейль «Петербургские сезоны» в Михайловском замке

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 47 0

Культурная программа форума продолжилась в исторических интерьерах Северной столицы.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Коробейников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) посетили арт-коктейль «Петербургские сезоны», который прошел в интерьерах Михайловского замка. Кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

После насыщенного дня, посвященного деловым встречам, переговорам и презентациям, гости форума собрались на вечернее мероприятие в одном из знаковых архитектурных памятников Санкт-Петербурга. Программа объединила музыку и неформальное общение представителей бизнеса, культуры и общественной жизни.

Накануне, как сообщал 5-tv.ru, в преддверии форума в Особняке Мясникова состоялся вечер журнала «Москвичка». Гостям предложили блюда местных производителей, включая шаверму и чебуреки, а также сезонную черешню. Музыкальную программу представили диджей Ефим Гинзбург и певица Теона Контридзе.

ПМЭФ-2026 проходит под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Форум остается одной из ведущих международных площадок для обсуждения вопросов экономики, технологий и международного сотрудничества.

В центре внимания участников находятся развитие партнерских связей со странами Востока и Глобального Юга, укрепление устойчивости национальных экономик и поиск практических решений в условиях меняющейся мировой конъюнктуры.

Еще больше новостей —у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.34
0.78 85.12
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:49
Московские студенты взяли 7 медалей на чемпионате «Профессионалы»
23:30
Весной 700 животных из городских приютов Москвы обрели новый дом
23:14
Жительница Кубани лишилась 4 миллионов рублей после СМС о фальшивых купюрах
23:08
Экс-глава MI6 Алекс Янгер умер в возрасте 62 лет
22:57
Свободен? Директор Глеба Калюжного о личной жизни звезды
22:49
Либо война не прекратится вовсе: Аракчи назвал условия разрешения конфликта с США

Сейчас читают

Турция взбодрилась на фоне охлаждения отношений Армении с Россией
Роботы-футболисты, новейшие автомобили и лифт будущего: чудеса технологий на ПМЭФ-2026
Демон у кровати? Почему при сонном параличе человек видит кошмары наяву
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео